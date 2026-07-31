Лише 8 метрів: де захована найвужча станція метро в Києві

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня метрополітен Києва перевозить тисячі пасажирів у справах. Проте мало хто замислюється, чим унікальна кожна з його станцій. Зокрема, "Поштова площа" є найвужчою серед інших.

Про це повідомляє df1_explore в Instagram, передає Новини.LIVE.

Найвужча станція метро Києва

Найвужчою в київському метрополітені є станція "Поштова площа", її відкрили 17 грудня 1976 року. Вона розташована на синій гілці, між станціями "Контрактова площа" та "Майдан Незалежності".

Ширина платформи на цій станції нетипово вузька, порівняно з іншими станціями підземки. Зокрема, ширина платформ станції "Позняки" та "Житомирська" складає 11 метрів, а на "Поштовій площі" всього 8 метрів.

Станцію побудували звуженою через ширину вулиці Сагайдачного, яка не дозволяла будувати більші платформи.

Крім того, на відміну від інших станцій, на "Поштовій площі" задля звуження огородження котловану станції зробили її стіною. Зазвичай при побудові станції мілкого закладення будують окремо стіни в ґрунті, а потім вже окремо стіни на станції, і між ними кладуть гідроізоляцію. Також на "Поштовій площі" ви не знайдете технічних приміщень.

Станцію прикрашають облицьовані білі мармурові колони з майоліковими вставками, світильники у кесонах перекриття у формі якорів. Така атмосфера натякає, що пасажир перебуває поблизу величного Дніпра.

Візитівкою станції є вітраж із кольорового скла із назвою "Дніпро", створений талановитою українською художницею Іриною Левитською. Він розташований у торці станції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, кому метро Києва доведеться платити більше. Проте без додаткової оплати в підземці дозволяється провозити невеликі сумки, рюкзаки та валізи. Весь багаж має перевозитись у надійному пакуванні — чохлі, коробці, стрейч-плівці, поліетиленовому пакеті тощо.