Метро Києва: де розташована найвужча станція

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Щодня метрополітен Києва перевозить тисячі пасажирів у справах. Проте мало хто замислюється, чим унікальна кожна з його станцій. Зокрема, "Поштова площа" є найвужчою серед інших.

Про це повідомляє df1_explore в Instagram, передає Новини.LIVE.

Найвужча станція метро Києва

Найвужчою в київському метрополітені є станція "Поштова площа", її відкрили 17 грудня 1976 року. Вона розташована на синій гілці, між станціями "Контрактова площа" та "Майдан Незалежності".

Ширина платформи на цій станції нетипово вузька, порівняно з іншими станціями підземки. Зокрема, ширина платформ станції "Позняки" та "Житомирська" складає 11 метрів, а на "Поштовій площі" всього 8 метрів.

Станцію побудували звуженою через ширину вулиці Сагайдачного, яка не дозволяла будувати більші платформи.

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Крім того, на відміну від інших станцій, на "Поштовій площі" задля звуження огородження котловану станції зробили її стіною. Зазвичай при побудові станції мілкого закладення будують окремо стіни в ґрунті, а потім вже окремо стіни на станції, і між ними кладуть гідроізоляцію. Також на "Поштовій площі" ви не знайдете технічних приміщень.

Станцію прикрашають облицьовані білі мармурові колони з майоліковими вставками, світильники у кесонах перекриття у формі якорів. Така атмосфера натякає, що пасажир перебуває поблизу величного Дніпра.

Візитівкою станції є вітраж із кольорового скла із назвою "Дніпро", створений талановитою українською художницею Іриною Левитською. Він розташований у торці станції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, кому метро Києва доведеться платити більше. Проте без додаткової оплати в підземці дозволяється провозити невеликі сумки, рюкзаки та валізи. Весь багаж має перевозитись у надійному пакуванні — чохлі, коробці, стрейч-плівці, поліетиленовому пакеті тощо.