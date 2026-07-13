Квитки "за копійки": Wizz Air запустив одноденну акцію

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж. Акція дозволить суттєво зекономити за умови раннього бронювання. Проте варто поспішити, адже пропозиція діє всього лиш добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Блискавичний розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 13 липня. Акція поширюється на рейси у період з 20 липня по 24 вересня 2026 року. Вона діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Варшава (WAW) — Піза (Італія) від 15 євро;

Варшава (WMI) — Афіни (Греція) від 28 євро;

Краків — Берген (Норвегія) від 20 євро;

Кишинів — Мілан (Італія) від 17 євро;

Будапешт — Венеція (Італія) від 19 євро;

Бухарест — Гамбург (Німеччина) від 32 євро;

Ясси — Париж (Франція) від 17 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.