Краєвиди на Дніпро: де розташована наймальовничіша станція метро в Києві

Метро в Києва. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня столичний метрополітен перевозить тисячі пасажирів у справах. Проте багато містян часто не помічають неймовірну та унікальну красу навколо. Зокрема, одна зі станції є справжньою атракцією, яку туристам варто внести до свого списку місць, які вони мають побачити.

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція метро "Дніпро" в Києві

Станція "Дніпро" — одна з найунікальніших у Києві. Відкрили її у 1960 році, і це була перша естакадна станція у всьому Радянському Союзі — тут поїзд тут виїжджає з тунелю прямо на відкритий міст.

Саме на цій станції пасажири можуть насолодитися краєвидами Дніпра та набережної просто з вагону метро. Вона розташована над річкою та вважається однією з найбільш відкритих і мальовничих у Києві.

"Архітектори зробили станцію так, щоб вона символізувала ворота до лівобережжя, адже поруч одразу починається міст метро", — підкреслили автори відео.

Станцію "Дніпро" будували з розрахунком на майбутнє. Зокрема, поруч звели бетонні естакади, на яких планували зробити ще одну гілку метро, проте ці плани так і залишились на папері.

Нині станція це справжній символ того, як Київ поєднав інженерію, красу Дніпра і мрію про розвиток міста.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.