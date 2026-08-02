Як працює метро Києва у серпні 2026 року: графік та інтервали

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Одним з найпопулярніших видів транспорту у Києві залишається метрополітен. Підземеллями можна швидко дістатися без заторів у справах. Крім того, у стінах підземки можна перечекати небезпеку під час повітряних тривог.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у серпні 2026 року.

Графік метро Києва

Київська підземка простягається на 70 кілометрів та нараховує 52 станцій. Її роботу забезпечує 3 депо та 122 ескалатори та сотні працівників.

На кожній лінії передбачені пересадки:

Театральна – Золоті Ворота;

Палац Спорту – Площа Льва Толстого;

Майдан Незалежності – Хрещатик.

Станції працюють щоденно з 5:30 ранку до 23:00, без вихідних та перерв.

У будні дні години пік інтервали руху потягів складають 2:30 - 3:30 хвилини, а у міжпікові — 5 — 6 хвилин. У суботу та неділю, а також святкові дні інтервал складає 6 — 7 хвилин, а у вечірній час — зростає до 9-11 хвилин.

Проте у нічний час підземка відкриває свої двері після оголошення повітряної тривоги. Всі 46 підземних станцій працюють в режимі укриття.

Якщо небезпека застала в денний час рух поїздів на наземній ділянці метро призупиняється.

З 15 липня зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Одна поїздка в столичній підземці коштує 30 гривень. Проте пасажири можуть заощаджувати, придбавши пакети на 5, 10, 20 та 50 поїздок. Чим більше поїздок ви придбаєте — тим вигідніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.