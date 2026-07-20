Як працює метро Києва у липні 2026 року: графік та інтервали

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE.Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Попри здорожчання проїзду метрополітен в Києві залишається одним з найдоступніших видів транспорту. Завдяки підземці мешканці та гості столиці можуть дістатися по місту без заторів.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у липні 2026 року.

Святошинсько-Броварська гілка

Київський метрополітен складається з трьох гілок метро — синьої, зеленої та червоної, на яких розташовано 52 станції.

Перший потяг із крайньої станції метро "Академмістечко" відправляється о 05:51, а останній прибуває о 23:08. Зі станції метро "Лісова" можна дістатись з 05:51, об 23:30 прибуває останній потяг.

Оболонсько-Теремківська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Героїв Дніпра" відправляється о 05:30, а останній прибуває о 23:05. Зі станції метро "Теремки" потяги починають курсувати з 06:07, останній потяг доставляє пасажирів о 22:30.

Сирецько-Печерська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Сирець" відправляється рівно о 6 ранку, а останній прибуває о 23:06. Зі станції метро "Червоний хутір" можна добратися із 06:22, останній потяг доставляє пасажирів о 22:25.

В будні дні у годину пік (з 8 до 9-ї ранку) потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — орієнтовно 6-10 хвилин. У вечірні години може зростати до 8-11 хвилин.

У суботу та неділю у пікові години потяги курсують кожні 6-7 хвилин, а вечірній час кожні 9-11 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.