Фіакри та дрожки: на чому їздили у Львові у 150 років тому та скільки коштував проїзд

Транспорт у Львові у XIX столітті. Фото: Львівська міська рада, photo-lviv.in.ua. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Нині вулицями Львова курсують сотні маршруток, автобусів, тролейбусів та таксі. Проте в другій половині XIX століття не було такої розгалуженої системи громадського транспорту і пасажирів доставляло міське таксі. Залежно статусу, львів'яни могли обрати один із трьох варіантів екіпажів.

Про це пише photo-lviv.in.ua, передає Новини.LIVE.

Скільки коштував громадський транспорт Львова понад 150 років тому

В 1875 році мешканці та гості Львову пересувалася по місту на фіакрах та дрожках. Транспортна система в той час структурованою і кожен міг обрати екіпаж на свій гаманець. Час тоді вимірювали не хвилинами, а квадрансами (15 хвилин).

Знать та заможні туристи катались на парокінних фіакрах. Поїздка в них коштувала 30 крейцерів. Подобова оренда обходилась у 30 крейцерів удень (45 — вночі) за перший квадранс, далі нараховувалось по 18 крейцерів за кожні 15 хвилин удень (25 крейцерів — вночі).

Середній клас міг собі дозволити їздити на однокінних дрожках першого класу. Вони маркувалися червоним номером. Перші 15 хвилин поїздки обходились у 20 крейцерів удень або 30 вночі. Далі доплата складала всього 10 крейцерів удень та 15 вночі.

Найдоступнішим транспортом на той час були однокінні дрожки другого класу. Вони були позначені жовтим кольором. Вартість поїздки залежала від її тривалості. Зокрема, перші 15 хвилин коштували 15 крейцерів удень або 22 вночі, а наступні чверті години були зовсім дешевими – 8 крейцерів удень та 10 вночі.

В той час також існували сталі тарифи. За те, щоб родичів привезти із залізничного вокзалу чи мандрівники змогли дістатися з потягу до житла, доводилося платити рівно 1 золотий ринський або гульден (100 крейцерів).

Фіакри на сучасній площі Міцкевича 1880-ті рр. Фото: photo-lviv.in.ua

Багаж оплачувався окремо — 15 крейцерів для фіакрів та 10 крейцерів для дрожок обох класів. На похоронах не було закріплених тарифів, ціна залежала лише від тривалості супроводу.

Крейцери та гульдени — австро-угорська валюта. У 1870-х роках за 10-15 крейцерів можна було придбати кілограм житнього хлібу, а за 40-50 — кілограм яловичини. Звичайні робітники в середньому на день заробляли 40–60 крейцерів, а чиновники та вчителі — 2 до 5 гульденів.

Таким чином, поїздки на однокінних дрожках могли дозводити собі більшість. В той же час парокінні фіакри була недосяжною розкішшю для звичайних працівників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

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