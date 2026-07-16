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Головна Економіка Поїздка В популярній країні ЄС курсуватимуть нові трамваї: чим вони унікальні

В популярній країні ЄС курсуватимуть нові трамваї: чим вони унікальні

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 14:32
В Берлані запустили новий трамвай: чим він унікальний та зручний для пасажирів
Трамвай Urbanliner. Фото: Alstom. Колаж: Новини.LIVE

В столиці Німеччині Берліні запустили перший трамвай Urbanliner, виготовлений компанією Alstom. Він курсуватиме на найзавантаженішому трамвайному маршруті міста. Трамвай успішно пройшов всі випробування та процедури сертифікації.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нові трамваї в Берліні

Зазначається, що новий трамвай має довжину 50 метрів та може перевозити понад 300 пасажирів. В ньому не передбачено ні зовнішніх дзеркал, ні бортових квиткових автоматів.

Трамвай, виготовлений французькою групою Alstom, є найбільшим, що раніше експлуатувалися в столиці Німеччини. Першим маршрутом, обраним для його експлуатації, стала лінія M4, яка вже давно вважається найзавантаженішою трамвайною лінією Берліна.

Нині Urbanliner допущений до експлуатації лише на лінії M4, дозвіл надається окремо для кожної лінії. Однак німецька транспортна компанія BVG планує запустити нові трамваї також на інших маршрутах.

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До кінця цього року парк трамваїв Urbanliner налічуватиме приблизно 15 одиниць, а до 2028 року цю кількість подвоять.

Загалом берлінська компанія замовила 65 трамваїв, поставка яких запланована до 2030 року.

На лінії M4 нові трамваї поступово замінять трамваї GT6, які наразі експлуатуються у складі двовагонних поїздів.

Urbanliner — це перший трамвай, який курсує без зовнішніх дзеркал. Їх замінила система камер, яка покращує огляд водія та практично усуває "сліпі зони". Трамвай також оснащений системою, яка попереджає водія про виявлення перешкод на маршруті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У салоні освітлення змінюється залежно від часу доби та пори року, а світлодіодні смуги, встановлені на дверях, зеленим або червоним кольором показують, чи можна пасажирам заходити до трамвая.

В нових трамваях також не буде квиткових автоматів. Більшість пасажирів купують квитки в електронному вигляді або користуються абонементами Deutschlandticket.

Для пасажирів, які й надалі купують паперові квитки, компанія збільшила кількість квиткових автоматів уздовж лінії M4 приблизно на 70%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Etihad Rail встановив нові штрафи. За порушення правил доведеться заплатити від 24 до 2 400 євро. Дані про порушників також передано до правоохоронних органів.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

Європа громадський транспорт трамвай
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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