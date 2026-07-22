Доступний в економкласі: Emirates анонсувала новий зручний бонус для пасажирів

Політ в літаку Emirates. Фото: Emirates. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Одна з найбільших авіакомпаній світу Emirates анонсувала зміни. Авіаперевізник впроваджує нові "революційні" підголівники для пасажирів економ-класу. Мандрівники зможуть виспатись під час польоту, навіть сидячи в тісному кріслі.

Про це повідомляє TimeOut, передає Новини.LIVE.

Бонус доля пасажирів в літаках Emirates

Зазначається, що "революційні" підголівники U-Dream спочатку встановлять на трьох літаках Airbus A350. До кінця 2026 року ними планують облаштувати всі літаки.

Підголівники U-Dream підтримують голову пасажира за допомогою спинки та гнучких крил з обох боків, запобігаючи її хитанню з боку в бік. Такої фішки немає у жодної іншої авіакомпанії.

Система U-Dream кардинально змінює польоти. Зокрема, пасажирам більше не потрібні інші незручні подушки, які постійно ковзають.

Така здавалось би дрібниця суттєво підвищує комфорт пасажирів економ-класу, особливо для тих, хто подорожує на далекі відстані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.