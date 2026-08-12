До популярного серед українців аеропорту запустять трансфер

Аеропорт Кишинева. Фото: AirportChisinau/Facebook.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В аеропорту Кишинева запустили новий пілотний проєкт. Пасажирів, які прибуватимуть потягом, безкоштовний трансфер доставлятиме безпосередньо до термінала.

Про це повідомили в пресслужбі аеропорту (AIC) у Facebook, передає Новини.LIVE.

Безкоштовний трансфер до аеропорту Кишинева

Зазначається, що щодня о 10:20 пасажири можуть вийти на зупинці "Ревака" та дістатися звідти до аеропорту безкоштовним прямим трансфером. Поїздка до термінала на автобусі триває приблизно 5 хвилин. Таким чином, було суттєво скорочено шлях до аеропорту та зменшено інтенсивність дорожнього руху в районі термінала.

Крім того, для пасажирів також встановили 11 альтанок із місцями для відпочинку. Також було збільшено кількість точок з безкоштовною питною водою.

Представники аеропорту пояснили, що проєкт є пілотним і після завершення тестувань буде збережено лише ті рішення, які виявляться корисними для пасажирів.

Через війну та закрите небо міжнародний аеропорт Кишинева став одним із найпопулярніших авіахабів для українців. З Києва до Кишинева курсує щоденний потяг, крім того, до прямо до аеропорту доставляють десятки українських та міжнародних автобусних перевізників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в міжнародному аеропорту Кишинева побудують додаткові навіси. Ці ангари будуть облаштовані лише на піковий період. Їх мають ввести в експлуатацію вже найближчим часом.

акож Новини.LIVE писали, що в більшості аеропортів Іспанії було посилено перевірки. При виявленні порушень — мандрівнику можуть відмовити у в'їзді до країни. Обмеження будуть діяти щонайменше до 7 вересня.