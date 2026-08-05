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Головна Економіка Поїздка До Італії та Іспанії за 15 євро: Ryanair знизив ціни на авіаквитки

До Італії та Іспанії за 15 євро: Ryanair знизив ціни на авіаквитки

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 13:30
Розпродаж Ryanair 5 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки
Квитки Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новим розпродажем. Компанія анонсувала акцію на рейси на серпень та вересень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Іспанію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 5 серпня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 5 серпня по 30 вересня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік: 

  • Братислава – Палермо (Італія) — від 25 євро;
  • Краків – Болонья (Італія) — від 15 євро;
  • Варшава (WMI) – Венеція  (Італія) — від 25 євро;
  • Варшава (WAW) – Пальма-де-Майорка (Іспанія) — від 37 євро;
  • Варшава (WAW) – Аліканте (Іспанія) — від 37 євро;
  • Будапешт – Афіни (Греція) — від 23 євро;
  • Бухарест (OTP) – Салоніки — від 22  євро;
  • Ясси – Мілан (Італія)  – від 32 євро.

Варто врахувати, що на найбільш популярні напрямки дуже швидко розкуповують квитки.

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У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За перевищення цих параметрів доведеться доплачувати в аеропорту та здавати свої речі у багажне відділення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, які речі не варто брати із собою в літак. Деякі з них суворо забороняється провозити не лише у ручній поклажі, а й у багажі. Така цінна інформація допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів під час проходження контролю безпеки в аеропорту.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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