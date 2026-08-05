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Главная Экономика Поездка В Италию и Испанию за 15 евро: Ryanair снизил цены на авиабилеты

В Италию и Испанию за 15 евро: Ryanair снизил цены на авиабилеты

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 13:30
Распродажа Ryanair 5 августа: доступные направления и цены на билеты
Билеты Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы в августе и сентябре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Испанию и другие страны буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 5 августа, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 5 августа по 30 сентября 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

  • Братислава – Палермо (Италия) — от 25 евро;
  • Краков – Болонья (Италия) — от 15 евро;
  • Варшава (WMI) – Венеция (Италия) — от 25 евро;
  • Варшава (WAW) – Пальма-де-Майорка (Испания) — от 37 евро;
  • Варшава (WAW) – Аликанте (Испания) — от 37 евро;
  • Будапешт – Афины (Греция) — от 23 евро;
  • Бухарест (OTP) – Салоники — от 22 евро;
  • Яссы – Милан (Италия) – от 32 евро.

Стоит учесть, что на самые популярные направления билеты раскупаются очень быстро.

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В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За превышение этих параметров придется доплачивать в аэропорту и сдавать свои вещи в багажное отделение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, какие вещи не стоит брать с собой в самолет. Некоторые из них строго запрещено провозить не только в ручной клади, но и в багаже. Такая ценная информация поможет вам избежать неприятных сюрпризов при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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