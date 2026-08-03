Бюро знахідок у метро Києва: на якій станції пасажирам шукати загублені речі

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня столичний метрополітен доставляє тисячі киян та гостей міста. Через постійну метушню та безсонні ночі через масовані удари Росії пасажири можуть загубити свої речі у вагоні чи на платформі станцій. Розкажемо, де в метро зберігаються всі знайдені речі громадян.

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Де шукати загублену в метро Києва річ

Станція метро "Нивки" була відкрита 5 листопада 1971 року. Вона розташована на червоній гілці, між станціями "Святошин" і "Берестейська".

Стіни станції прикрашено плиткою з рослинним орнаментом, які створила художниця Ганна Шарай. Її візитівкою є дверцята на колійній стіні, прикрашені керамічними плакетами з зображенням фантастичних тварин. Їх авторами стали художниці Ніна Федорова та Галина Севрук.

Назва станції походить від місцевості Нивки, колишнього приміського району, де раніше розташовувались сади, дачі та приватна забудова.

У різні періоди станція мала й інші робочі назви, зокрема Станкозаводська та Щербаківська, але остаточно зупинились на історичному варіанті.

Цікаво, що саме на станції "Нивки" працює Центральне бюро знахідок Київського метрополітену. Сюди надходять загублені речі з усіх ліній підземки.

Сьогодні "Нивки" не лише дають пасажирам шанс знайти загублені речі, а й залишаються важливим транспортним узлом для західних районів міста.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.