8 ескалаторів: де захована найглибша станція метро в світі

Станція "Хун’яньцунь" в Китаї. Фото: random-times.com. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Більшість українців вважає станцію метрополітену "Арсенальна" в Києві найглибшою у світі, проте це помилково. Рекордсменом є станція "Хун’яньцунь" в китайському місті Чунцін. Вона розташована на глибині понад 116 метрів.

Новини.LIVE розкажуть про неї детальніше.

Найглибша станція метро у світі

Станція "Хун'яньцунь" розташована в районі Юйчжун міста Чунцін, який відомий своїми крутими схилами та гірськими ландшафтами.

Саме складна географія стала головною причиною будівництва такої глибоко розташованої станції. На відміну від рівнинних територій, де станції метро можна будувати ближче до поверхні, в Чунціні інженерам довелося проявити креативність та створити проєкт, який нагадує справжню поїздку до центру Землі.

Під час спуску у підземку у пасажирів закладає вуха через зміну тиску, проте можна скористатися ліфтом.

На станції "Хун'яньцунь" встановлено вісім ескалаторів. Пасажири спускаються за орієнтовно 10 хвилин.

Для тих, хто обирає ліфт, враження ще більш гострі: виникає відчуття, ніби ти буквально стрімголов падаєш під землю.

Попри глибину, станція не є темною чи вологою, як багато хто міг би уявити. Вона вирізняється футуристичним дизайном та комфортом. Поєднання гірських пейзажів із передовими інженерними рішеннями робить цю станцію унікальним туристичним об’єктом.

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