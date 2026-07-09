"3000 км Україною" від УЗ: на які потягах можна безкоштовно мандрувати в липні

Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В Україні триває літо і багато мандрівників намагаються не втратити можливість відвідати нові куточки країни та Європи. Проте навіть у піковий період пасажири мають можливість зекономити на поїздках на потягах Укрзалізниці. Так, на частину напрямків зараз діє програма "3000 км Україною".

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Безкоштовні поїздки "3000 км Україною" від УЗ

Перевізник нагадав, що в рамках програми пасажир може витратити 3000 км на внутрішні рейси протягом року.

Безкоштовні квитки формуються автоматично. Система продажу аналізує заповнюваність поїздів і у режимі реального часу може відкривати для оформлення лише ті місця, які з високою ймовірністю можуть залишитися непроданими у звичайному продажу.

Найбільше безкоштовних рейсів доступно саме у позапіковий період — у січні-лютому та у перших числах листопада. В цей час пасажиропотік знижується на 30-50 % і перевізник може запропонувати більше маршрутів.

В липні "3000 км Україною" діють на такі поїзди далекого сполучення:

№45 і №113 Харків — Ужгород — Харків;

№719/720 Харків — Київ — Харків;

№066/779 і №776/775 Київ — Суми — Київ;

№143/144 Київ/Рахів — Суми — Київ;

№86 і №128 Львів — Запоріжжя — Львів;

№101/102 Київ — Миколаїв/Лозова — Київ;

№110 Львів — Миколаїв — Львів;

№122 Київ — Миколаїв — Київ;

№201-208 Миколаїв — Херсон — Миколаїв;

№103/104 Львів — Лозова — Львів;

№141/142 Івано-Франківськ — Чернігів — Івано-Франківськ;

№753/754 Київ — Жмеринка — Київ.

Крім того, програмою "3000 км Україною" можна скористатися на регіональних рейсах:

№ 804 Львів — Рівне — Львів;

№ 811/812 Харків — Ізюм — Харків;

№ 825/826 Хмельницький — Львів — Хмельницький;

№ 834 Запоріжжя — Дніпро — Запоріжжя;

№ 881/882 та № 883/884 Гребінка — Київ-Волинський — Гребінка;

№ 886 Славутич/ Чернігів — Київ-Волинський;

№ 892 Мотовилівка — Славутич — Київ-Волинський;

№ 893/ 894 Конотоп — Київ — Ніжин;

№ 896 Шостка — Фастів — Шостка;

№ 897/898 Ніжин — Київ-Волинський — Ніжин;

№ 831/832 та № 833/834 Львів — Чоп — Львів;

№ 835 Львів — Ужгород — Львів;

№ 857/858 Київ — Хмельницький — Київ.

В УЗ попередили пасажирів, що перелік цих рейсів соже змінюватись в залежності від попиту, завантаженості та загальної ситуації з перевезеннями.

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