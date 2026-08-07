Приховати товар не вийде: податківці та митники по-новому перевірятимуть бізнес

Жінка дивиться на товар на купу документів, чоловік та жінка роздивляються папери. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

В Україні готують суттєве розширення повноважень для контролюючих органів під час перевірок підприємств. Бюро економічної безпеки разом із Міністерством фінансів розробляють новий механізм, який дозволить перевіряти реальну наявність товарних залишків на складах.

Про це повідомляє Мінфін, передають Новини.LIVE.

Що передбачають нові зміни

Ініціатори пропонують внести законодавчі зміни, які дадуть податківцям та митникам законне право вимагати від бізнесу негайно надати для візуального огляду конкретні товари або їхню частину.

Таку вимогу контролери зможуть висувати у трьох випадках:

Під час перевірки виникли обґрунтовані сумніви щодо реальних залишків товарів. Комісія зафіксувала податкові ризики в діяльності підприємства. Щодо бізнесу надійшла відповідна рекомендація від Бюра економічної безпеки.

Боротьба з "тіньовими" схемами

Головна мета нововведень — оперативно викривати фіктивні операції. Також припинити використання тіньових схем із незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ.

Наразі перевірки здебільшого зводяться до вивчення бухгалтерських паперів. Цим найбільше і користуються махінатори.

Посилення боротьби з тіньовим сектором є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду у межах реформи податкового адміністрування в Україні.

Коли чекати на нові правила

Наразі ініціатива перебуває на стадії концепції. Усі деталі будуть остаточно сформульовані під час підготовки відповідного законопроєкту. Починаючи від чіткого переліку підстав для таких раптових оглядів до процесуальних гарантій захисту прав бізнесу.

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