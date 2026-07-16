Правила проїзду в Києві з 15 липня: за яку послугу потрібно доплачувати 30 грн

Доплати в громадському транспорті Києва з 15 липня. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У київських автобусах, тролейбусах і трамваях діють правила користування транспортом, які визначають не лише порядок оплати проїзду, а й умови перевезення особистих речей пасажирів. Якщо ви маєте габаритний багаж, за нього потрібно доплачувати, і з 15 липня 2026 року у Києві вартість цієї послуги суттєво зросла.

Про те, скільки потрібно доплачувати пасажирам за перевезення багажу в громадському транспорті Києва з 15 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яку доплату беруть за багаж у транспорті

З 15 липня в Києві змінилася вартість квитка в комунальному транспорті — тепер поїздка коштує 30 гривень. Разом із цим діють і правила щодо оплати за перевезення великого багажу.

Згідно з Правилами користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва, якщо речі пасажира важать понад 10 кг, але не більше 40 кг, а їхній розмір не перевищує 100×50×30 см, за них потрібно придбати окремий квиток і закомпостувати його.

Обов'язки пасажирів в громадському транспорті Києва. Фото: Скриншот

Тобто пасажир із таким багажем заплатить за поїздку 60 гривень — 30 гривень за себе та ще 30 гривень за поклажу.

Контролер має право перевірити параметри багажу — за потреби виміряти його рулеткою або визначити вагу за допомогою спеціальних ваг.

Якщо ж багаж важить понад 40 кг або його розміри більші за встановлені норми, водій чи контролер можуть не дозволити перевозити такі речі або попросити пасажира вийти на найближчій зупинці.

За який багаж не беруть доплату в транспорті

Без додаткової оплати можна перевозити речі, які вважаються ручною поклажею. Це багаж розміром до 60×40×20 см і вагою до 10 кг включно. Також безплатно дозволено перевозити:

санки;

одну пару лиж;

дитячі коляски;

птахів у клітках;

велосипеди у складеному або розібраному вигляді;

невеликий садовий інвентар у спеціальній упаковці;

невеликих тварин у сумках або кошиках із твердим дном;

собак у намордниках, на повідцю та з необхідними документами.

Тварин можна перевозити лише за умови, що вони не заважають іншим пасажирам, не забруднюють салон і перебувають на підлозі транспорту.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві з 15 липня подорожчав проїзд у міському транспорті. Квиток на метро, автобус, трамвай і тролейбус тепер коштує 30 гривень. Однак ці зміни не торкнуться деяких пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, що разом із підвищенням цін на проїзд в Києві збільшаться і штрафи за безквитковий проїзд. Тепер за спробу скористатись транспортом без грошей, порушнику доведеться заплатити 600 грн.