Правила для ФОПів хочуть змінити: кому підвищать ставку податку

Чоловік з документами, гроші в конверті. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні планують переглянути умови роботи фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Серед можливих нововведень — переведення частини ФОПів із 2-ї до 3-ї групи, диференційовані ставки єдиного податку та обов’язкова реєстрація платником ПДВ для підприємців із певним рівнем доходу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Частину ФОПів можуть перевести на 3-тю групу

Про підготовку відповідного законопроєкту повідомило Міністерство фінансів у відповіді на звернення народної депутатки щодо подальшого реформування спрощеної системи.

Згідно з інформацією відомства, документ передбачатиме кілька важливих нововведень.

Зокрема, пропонується:

виключити деякі види діяльності з переліку дозволених для 2-ї групи єдиного податку та перевести відповідних підприємців на 3-тю групу;

встановити для ФОПів 3-ї групи різні ставки єдиного податку залежно від виду діяльності;

запровадити для окремих видів послуг ставку єдиного податку до 10%;

із 1 січня 2028 року зробити обов’язковою реєстрацію платником ПДВ для підприємців на спрощеній системі, якщо вони перевищать встановлений поріг доходу.

При цьому Мінфін зазначає, що граничний поріг для обов’язкової реєстрації платником ПДВ не може перевищувати 85 тисяч євро.

Податкове навантаження на окремих ФОПів може зрости

Окрему увагу в запропонованих змінах привертає можливість підвищення ставки єдиного податку для певних видів послуг.

Наразі ФОПи 3-ї групи, які не зареєстровані платниками ПДВ, сплачують 5% єдиного податку та 1% військового збору.

Якщо для окремих категорій підприємців запровадять ставку єдиного податку до 10%, їхнє податкове навантаження за цим податком може зрости вдвічі.

Водночас Міністерство фінансів поки не повідомило, які саме види послуг потраплять під підвищену ставку.

ПДВ хочуть адмініструвати простіше

Разом із запровадженням обов’язкової реєстрації платником ПДВ для частини спрощенців Мінфін пропонує змінити й порядок адміністрування цього податку.

Серед можливих нововведень — перехід із щомісячної на квартальну звітність, можливість складати зведені податкові накладні, а також попереднє заповнення податковими органами окремих даних.

При цьому наразі остаточно не визначено, які саме категорії ФОПів можуть виключити з 2-ї групи, для яких послуг діятиме ставка до 10% та як нові ставки поєднуватимуться із системою ПДВ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деякі ФОПи можуть не платити податки. Йдеться про підприємців, які зареєстровані або розташовані на окупованих чи прифронтових територіях. Наразі це понад 10 800 населених пунктів у 15 областях України.

Також Новини.LIVE писали, за які помилки загрожує в’язниця підприємцям в Україні. Зокрема покарання передбачене, якщо людина свідомо внесла неправдиву інформацію чи умисно надала для перевірки довідки з неактуальними даними.