Понад 8 тис. доларів на рік: Канада суттєво підвищила виплати для деяких українців

Як змінились виплати для деяких українців в Канаді. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українські родини, які легально живуть у Канаді та виховують дітей, зможуть отримувати більші виплати за державною програмою Canada Child Benefit (CCB). Максимальна щомісячна допомога тепер становить майже 680 канадських доларів.

Про те, які виплати зможуть отримувати деякі українці Канаді з 20 липня та від чого залежить сума допомоги у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт уряду Канади.

Що таке Canada Child Benefit та хто її може отримувати

CCB — це щомісячна державна допомога для сімей, які виховують дітей до 18 років. Виплати не оподатковуються і не потрібно повертати, якщо заявники надали Податковому агентству Канади (CRA) правильні дані.

Нові суми почали діяти з початком нового benefit year, який стартував 20 липня. Розмір допомоги залежить від кількох факторів:

віку дитини;

кількості дітей у сім'ї;

загального доходу родини за попередній податковий рік.

Які виплати можуть отримувати українці з дітьми в Канаді

Після щорічної індексації максимальні суми зросли:

для дітей до 6 років — до 8 157 доларів на рік або 679,75 долара на місяць (понад 21,5 тис. грн);

для дітей від 6 до 17 років — до 6 883 доларів на рік або 573,58 долара на місяць (приблизно 18,2 тис. грн).

Випати для родин з дітьми в Канаді. Фото: Скриншот

Від чого залежить сума допомоги

Для виплат, які нараховуються з 20 липня 2026 року, CRA використовує дані податкової декларації за 2025 рік. Якщо за цей час дохід сім'ї зменшився, допомога може стати більшою. Якщо ж статки зросли, розмір щомісячної виплати може зменшитися.

Також змінилися пороги доходу:

якщо річний дохід сім'ї не перевищує 38 237 доларів, вона може отримувати максимальну виплату;

після 82 847 доларів застосовується додаткове зменшення розміру допомоги.

Хто може отримати виплати

На оновлений розрахунок можуть розраховувати сім'ї, які:

виховують дитину до 18 років;

подали податкові декларації за 2025 рік для обох батьків або опікунів;

мають законний статус у Канаді (громадяни, постійні резиденти або особи з тимчасовим дозволом на перебування щонайменше 18 місяців).

Подати заявку можна через особистий кабінет CRA або за допомогою форми RC66. Також потрібно вказати доходи, отримані в Україні, або надати офіційне підтвердження їх відсутності.

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