Понад 42% мінімальної зарплати: в чому Київ обігнав європейські столиці

Громадський транспорт і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

З 15 липня 2026 року проїзд у Києві суттєво подорожчав. Замість 8 грн за одноразове користування громадським транспортом пасажирам доводиться платити 30 грн. А безлімітний проїзний квиток на місяць тепер коштує близько 3 600 грн. Не завадить дізнатися, наскільки сильно відрізняються витрати в Києві та інших великих містах Європи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку частку мінімальної зарплати "з'їдає" проїзний квиток у різних країнах Європи.

Вартість проїзного квитка у Європі

Витрати на поїздки у громадському транспорті суттєво відрізняються у європейських містах. Навіть у межах одного населеного пункту не завжди встановлені єдині тарифи: ціни можуть змінюватися залежно від зони часу, доби та способу оплати.

Згідно з інформацією на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації, разова поїздка у метро та наземному транспорті з 15 липня обходиться пасажирам у 30 грн. Місячний квиток коштує 3 656 грн, або 71 євро. Ще 14 липня на абонемент у столиці витрачали всього 800 грн.

В інших містах Європи ціни на проїзний варіюються від 235 євро (12 000 грн) у Лондоні до 15,36 євро (790 грн) у Бухаресті. В перелік населених пунктів, де вартість місячного абонементу на громадський транспорт найбільша, входять Мадрид (142 євро, 7 270 грн), Амстердам (129 євро, 6 600 грн), Берлін (114 євро, 5 830 грн) і Париж (90,8 євро, 4 650 грн).

Вартість проїзного порівняно з мінімальною зарплатою

Станом на липень 2026 року МЗП в Україні перебуває на рівні 8 647 грн (169 євро). Виходить, частка вартості місячного проїзного в Києві становить 42,28% від мінімальної зарплати. Тобто пасажири повинні витратити майже половину МЗП на абонемент.

Порівняння витрат на місячний проїзний і мінімальної зарплати. Фото: Новини.LIVE

Це найбільший показник серед усіх розглянутих міст Європи. Завдяки даним Євростату ми порівняли орієнтовну ціну на транспортний квиток із мінімальною зарплатою в конкретних державах. Частка 4-тижневого проїзного в розмірі МЗП становить:

Лондон (Велика Британія) — 10,31%;

Мадрид (Іспанія) — 10,28%;

Париж (Франція) — 4,98%;

Берлін (Німеччина) — 4,87%;

Будапешт (Угорщина) — 3,14%;

Прага (Чехія) — 2,46%;

Варшава (Польща) — 2,19%;

Бухарест (Румунія) — 1,93%.

Як видно, київський проїзний хоч і не став одним із найдорожчих у Європі, однак тепер вважається найменш доступним з огляду на рівень мінімальної зарплати в Україні.

Мешканцям столиці доведеться витрачати майже половину МЗП на оплату місячного абонементу, тоді як в інших європейських столицях ця частка не перевищує 10%. Для громадян із невеликими доходами таке співвідношення буде критичним, адже виділити зі свого бюджету витрати у розмірі 3 656 грн вони не зможуть.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Києві з 15 липня зросла вартість разової поїздки в комунальному транспорті. Замість 8 грн пасажири повинні платити 30 грн. Однак існують варіанти економії, наприклад, шляхом купівлі місячного безлімітного проїзного.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки років потрібно відкладати всю зарплату для купівлі житла. Через зростання цін на нерухомість можливості українців падають. Ми дізналися, в яких обласних центрах кількість років для заощадження доходів найбільша.