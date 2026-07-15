Підвищення тарифів на проїзд у Києві: як можна заощадити пасажирам

Оплата проїзду. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Із 15 липня в Києві зросли ціни на проїзд в комунальному транспорті. За одну поїздку на трамваї, тролейбусі чи у метро доведеться віддати вже 30, замість 8 гривень. Проте для деяких громадян було передбачено систему знижок на проїзні квитки.

Про це йдеться на порталі КМДА, передає Новини.LIVE.

Як економити на поїздках по Києву

Попри те, що ціна за разову поїздку суттєво зросла майже у 4 рази, кияни та гості міста можуть зекономити. Зокрема, чим більше поїздок ви будете купувати, тим більше зможете заощадити.

Так, купуючи від 30 до 39 поїздок, кожна з них вам обійдеться по 25,50 грн. При покупці 50 поїздок, кожна вартуватиме 15 гривень.

Крім того, були передбачені місячні проїзні квитки від 46 до 126 поїздок. Найдешевший обійдеться у 1 088 гривень, найдорожчий — у 2 888 гривень.

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Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер обійдеться у 3 656 грн.

Після здорожчання проїзду збереглися пільги для громадян. Зокрема, студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного, школярі під час навчального року їздитимуть безкоштовно, а під час літніх канікул сплачуватимуть 25%.

З 1 серпня також буде запроваджено пересадковий квиток. Він буде вартувати 60 грн та буде давати можливість пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей Києва будуть діяти окремі проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, що приватні перевізники в Києві вже піднімають ціни на проїзд у маршрутках. Зокрема, у маршрутці №241 доведеться платити 20 замість 10 гривень, а на деяких інших рейсах проїзд зросте з до 20 до 25 гривень. Комунальний транспорт міста може поринути у ще більшу кризу.