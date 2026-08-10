Понад 200 000 гривень: де в Україні найдорожча магістратура

Студенти, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Вступ до магістратури для українських студентів може вимагати зовсім різних фінансових можливостей. Вартість року навчання залежно від спеціальності та університету відрізняється у рази. На одних програмах йдеться про десятки тисяч гривень, тоді як на інших сума вже перевищує 200 000 гривень.

Які спеціальності опинилися серед найдорожчих і де ще можна здобути магістерську освіту за відносно доступною ціною, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Освіта.ua.

Скільки коштує магістратура у 2026 році

За наведеними даними, вартість навчання на денній формі магістратури у 2026 році суттєво залежить від обраної освітньої програми. Найвищі ціни встановили університети, які готують фахівців для сфер ІТ, бізнесу, економіки та сучасної аналітики. Водночас низка технічних, природничих та аграрних спеціальностей залишається значно доступнішою.

Різниця між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями сягає майже восьми разів.

Яка найдорожча програма

Абсолютним рекордсменом серед наведених програм стала магістратура "Науки про дані" в Українському католицькому університеті. Рік навчання коштує 260 000 гривень. До найдорожчих програм також належать:

"Маркетинговий менеджмент" у Київській школі економіки — 210 000 гривень на рік;

"Економіка та політика" у КНУ імені Тараса Шевченка — 119 000 гривень;

"Економіка" у КПІ імені Ігоря Сікорського — 108 000 гривень;

"Економічна дипломатія і GR-політики" у Києво-Могилянській академії — 100 000 гривень.

Скільки коштує журналістика

Вартість магістратури з журналістики також суттєво відрізняється залежно від університету. Найдорожчими серед наведених варіантів є:

Український католицький університет — 140 000 гривень;

КНУ імені Тараса Шевченка — близько 119,3 тисячі гривень;

Київський університет культури — близько 118,5 тисячі гривень.

Водночас у низці регіональних університетів ціни значно нижчі. Зокрема, у Львівському національному університеті імені Івана Франка навчання коштує близько 76 000 гривень на рік, у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна — близько 76,6 тисячі, а в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили — близько 75,5 тисячі гривень.

Право також залишається дорогим напрямом

Юридична освіта входить до числа програм із відносно високою вартістю. Найвищі ціни серед наведених пропозицій мають:

Український католицький університет — 140 000 гривень;

КНУ імені Тараса Шевченка — 119,3 тисячі гривень;

Львівський університет бізнесу та права — 109,9 тисячі гривень.

Для порівняння, у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого рік навчання коштує близько 84,3 тисячі гривень.

Дизайн майже зрівнявся з правом

Творчі спеціальності також не можна назвати дешевими. Серед найдорожчих програм із дизайну:

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв — 120 000 гривень;

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури — 118,7 тисячі гривень;

Львівська національна академія мистецтв — близько 78 тисяч гривень.

Отже, різниця між університетами на одній сфері навчання може становити понад 40 тисяч гривень на рік.

Скільки коштує філологія

Магістерські програми з філології також можуть бути доволі дорогими. У КНУ імені Тараса Шевченка більшість таких програм коштують приблизно 101–105 000 гривень на рік — залежно від конкретної програми та мови навчання.

В інших університетах вартість може бути помітно нижчою — у середньому від 70 000 гривень на рік.

ІТ залишається одним із найдорожчих напрямів

Найвищі цінники формують саме програми, пов’язані з інформаційними технологіями та аналізом даних. Серед них — штучний інтелект, інформаційна аналітика, системи штучного інтелекту, комп’ютерні науки, генеративний штучний інтелект та наука про дані.

У провідних університетах вартість навчання на таких програмах часто перевищує 100 000 гривень на рік. Висока ціна значною мірою пояснюється попитом на відповідних фахівців та позиціонуванням таких програм як підготовки до роботи у високотехнологічних сферах.

Де магістратура коштує найменше

Попри рекордні ціни на окремих програмах, в Україні залишаються спеціальності, де річна вартість контракту значно нижча.

Серед найдоступніших напрямів:

металургія — від 33 000 гривень;

агрономія — переважно 44–60 000 гривень;

екологія — близько 50–60 000 гривень;

окремі математичні програми — приблизно 50–57 000 гривень.

Таким чином, різниця між найдорожчою програмою за 260 000 гривень і найдоступнішими варіантами може становити майже вісім разів.

Чому ціна так сильно відрізняється

На вартість магістратури впливає не лише сама спеціальність. Важливу роль відіграє конкретний університет, формат програми, її орієнтація на практичну підготовку, залучення викладачів-практиків та інші особливості освітнього процесу. Тому навіть у межах однієї спеціальності ціни можуть відрізнятися на десятки тисяч гривень.

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