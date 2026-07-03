Податок на подарунки в Україні: яка максимальна сума для пільги у 2026 році

Оподаткування подарунків в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні існує законодавча норма, яка зобов’язує громадян сплачувати податки з подарунків. Отримувачі повинні самостійно декларувати доходи у грошовій та негрошовій формі. Ми розібралися, які ставки діють у 2026 році та коли можна уникнути фінансових витрат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Ліміт вартості подарунку

Згідно зі статтею 165 ПКУ, декларуванню та оподаткуванню не підлягають подарунки в частині, що не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Наприклад, якщо людина отримала певну річ вартістю до 2 161,75 грн у 2026 році, фінансове зобов’язання не виникає.

Це правило застосовується до предметів і товарів, сертифікатів, призів тощо. Водночас на грошові подарунки звільнення не діє — виплата в будь-якій сумі передбачає сплату податку на загальних підставах.

Інформація подається до контролюючого органу щороку до 1 травня за попередній рік, а кошти в бюджет необхідно відправити до 1 серпня. Водночас на практиці ДПС не відслідковує фізичних осіб, які ухилилися від цього зобов’язання, якщо не йдеться про посадовців і держслужбовців.

Які ставки податку у 2026 році

Існує три варіанти оподаткування залежно від особи дарувальника:

якщо гроші чи подарунок від близького родича (діти, чоловік/дружина, батьки, рідні брати/сестри, дідусь/бабуся з обох сторін) — ставка перебуває на рівні 0%;

якщо майно надійшло від сторонньої особи чи далекого родича — ставка 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору;

якщо подарунок отриманий від нерезидента України — ставка 18% ПДФО та 5% ВЗ.

В більшості випадків обов’язок нарахування і сплати коштів лягає на отримувача, однак не завжди. Якщо подарунок робить компанія/ФОП/юридична особа своїм працівникам, то саме роботодавець стає податковим агентом і повинен виконати законодавчу вимогу.

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