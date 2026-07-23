Подарунок з умовами: як змусити отримувача використовувати майно лише за призначенням

Що таке договір пожертви. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Пожертви сьогодні є одним із найпоширеніших способів допомогти людям, організаціям чи громадам. Це може бути передача грошей, речей, майна або інших цінностей тим, хто їх потребує. Однак пожертва має свої особливості, якими вона відрізняється від звичайного дарування.

Про те, що таке договір пожертви та чим він відрізняється від дарування, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Що таке договір пожертви та хто його може укласти

Згідно з 729 статтею Цивільного кодексу України пожертва — це передача у дар майна (наприклад, нерухомості, речей, грошей чи цінних паперів) певній особі або організації для досягнення конкретної мети, про яку сторони домовилися заздалегідь.

Учасниками договору пожертви можуть бути як звичайні громадяни, так і юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим або територіальні громади. Майно передається не просто так, а для певної цілі. Наприклад, гроші можуть бути передані на лікування.

Як і договір дарування, договір пожертви може укладати представник за довіреністю. Водночас така довіреність має бути оформлена належним чином і посвідчена нотаріально.

Важливо пам’ятати, що батьки, усиновлювачі та опікуни не можуть передавати у вигляді пожертви майно, яке належить їхнім дітям або підопічним.

Чим пожертва відрізняється від дарування

Попри те, що пожертва є різновидом дарування, між цими поняттями є кілька відмінностей:

Пожертва має конкретну мету

Звичайний подарунок можна використовувати на власний розсуд. Наприклад, якщо людина отримала в подарунок гроші, вона сама вирішує, на що їх витратити.

У випадку пожертви все інакше. Майно передається не просто так, а для певної цілі. Наприклад, гроші можуть бути передані на лікування, відновлення будівлі, допомогу військовим, підтримку певного проєкту чи іншу визначену потребу.

Той, хто зробив пожертву, має право перевіряти, чи використовується вона саме за призначенням.

Пожертва виникає після її прийняття

Договір пожертви вважається укладеним лише тоді, коли отримувач фактично прийняв майно або погодився його отримати.

У договорі дарування можливі різні варіанти. Майно може бути передане одразу або сторони можуть домовитися про його передачу в майбутньому.

Людина, що жертвує має додаткові права

Особа, яка зробила пожертву, може контролювати використання переданого майна. Якщо виконати визначену мету стало неможливо, змінити напрям використання пожертви можна за згодою пожертвувача. Якщо його вже немає або йдеться про юридичну особу, яка припинила існування, таке питання може вирішувати суд.

Крім того, пожертвувач або його правонаступники можуть вимагати розірвання договору, якщо отримане майно використовують не для тієї мети, яка була визначена.

Як оформлюється договір пожертви

Форма договору залежить від того, що саме передається у пожертву:

особисті речі або звичайні побутові предмети можна передати усно;

передача нерухомого майна потребує письмового договору та нотаріального посвідчення;

якщо майно має бути передане у майбутньому, договір обов’язково укладається письмово;

договір щодо речей, які мають особливу цінність, також має бути письмовим;

передача валютних цінностей між фізичними особами на значну суму потребує письмового договору та нотаріального посвідчення.

Оскільки договір пожертви є реальним документом, він починає діяти з моменту, коли отримувач прийняв пожертву. Тобто самого бажання передати майно недостатньо — важливо, щоб інша сторона погодилася його отримати.

Що таке благодійна пожертва

Окремим видом пожертви є благодійна пожертва. Вона здійснюється у межах благодійної діяльності та регулюється Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Благодійна пожертва — це безоплатна передача коштів, майна або майнових прав благодійником для досягнення певних цілей благодійності.

Тим, хто отримує таку допомогу, може бути людина, неприбуткова організація або територіальна громада. Такого отримувача називають бенефіціаром.

Благодійником може бути дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює благодійну діяльність.

Раніше Новини.LIVE писали, що спадкоємці можуть самостійно поділити майно після його оформлення. Якщо заповіт не передбачає іншого, частки є рівними, але за згодою можна укласти договір і визначити, кому що дістанеться.

Також Новини.LIVE розповідали, що договори дарування нерухомості між родичами часто стають причиною судових спорів. Тож важливо розуміти різницю між скасуванням документа і його розірванням.