Півтори тисячі доларів за квадратний метр: де в Україні найдорожчі новобудови

Ціни на новобудови в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

З кожним роком вартість нерухомості зростає, що робить купівлю житла для українців непідйомним тягарем. У деяких областях річний приріст ціни за квадратний метр на первинному ринку перетнув 20% (гривня). Ми дізналися, де новобудови коштують найбільше станом на липень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Де найдорожчі новобудови в Україні

Тенденція до зростання цін на ринку первинної нерухомості продовжується. Найбільший приріст вартості квадратного метра житла спостерігається в західних областях України, хоча головним будівельним майданчиком за обсягами робіт залишається столичний регіон.

Станом на 1 липня 2026 року медіанна ціна за "квадрат" на первинці досягла такого середнього рівня в обласних центрах:

Львів — 67,5 тис. грн або 1 500 доларів (+14% у гривні, +7% у валюті);

Київ — 59,8 тис. грн або 1 330 доларів (+9% у гривні, +2% у валюті);

Ужгород — 53,6 тис. грн або 1 190 доларів (+11% у гривні, +3% у валюті);

Вінниця — 53,1 тис. грн або 1 180 доларів (+26% у гривні, +14% у валюті).

Вартість квадратного метра новобудов у гривнях. Фото: ЛУН

"Значне подорожчання відбулося в Тернополі (+23% у гривні, +14% у валюті за рік), Івано-Франківську та Чернівцях (+22% у гривні, +14% у доларах). Натомість в східних регіонах метр на первинці дорожчав не так швидко — у гривні ціни зросли на 4-8%", — йдеться в дослідженні.

Де найбільший вибір нових квартир

На активність покупців впливає не лише вартість нерухомості, але й ринкова пропозиція. Очевидно, найбільшим майданчиком для зведення новобудов залишається Київ, отже у столиці вибір майбутніх квартир найкращий — 184 ЖК (житловий комплекс) у продажу, +6% за рік.

На другому місці Львів — 151 ЖК, +9%. В інших великих містах України ситуація суттєво відрізняється. Після Львова йде Одеса з кількістю житлових комплексів у продажу 75. Найменший вибір спостерігається у Сумах і Кропивницькому — по 6 ЖК (-14% та +20% відповідно).

Сюрпризом став Житомир, де річний приріст кількості ЖК становить 47%. Однак вибір дуже маленький — усього 22 житлові комплекси. Щодо стартів продажів, то найактивнішою була Львівщина, де на ринок вивели 31 ЖК. На Київщині протягом першої половини 2026 року з'явилося 20 нових ЖК.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може стати на квартирний облік в Україні. Подати заявку дозволяється представникам пільгових категорій. Йдеться про учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ВПО та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Також Новини.LIVE розповідали, хто повинен сплачувати податок на нерухомість у 2026 році. ДПС надіслала українцям податкове повідомлення-рішення з сумою фінансового зобов’язання. Виконати його можна в мобільному застосунку або через касу банку.