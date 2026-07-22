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Головна Економіка Після скасування 5% військового збору в Україні можуть запровадити новий податок

Після скасування 5% військового збору в Україні можуть запровадити новий податок

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 13:06
Новий податок в Україні: чим можуть замінити 5% військовий збір після війни
Новий податок після війни в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після завершення війни в Україні може з'явитися новий податок — на відбудову країни. Саме він, імовірно, замінить чинний 5-відсотковий військовий збір. 

Про те, який податок може замінити нинішній 5-відсотковий військовий збір після завершення війни в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику.

Чи може з’явитись новий податок в Україні після війни

Про ідею такого податку ще наприкінці 2025 року розповідала заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. Тоді ж голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев запевняв, що Верховна Рада не планує вводити нові податки для фінансування відбудови.

Втім, у квітні депутати не підтримали пропозицію зробити 5-відсотковий військовий збір безстроковим. Через це уряд почав шукати інші варіанти, які допоможуть не втратити надходження до держбюджету після закінчення війни.

Коли скасують 5% військовий збір в Україні

7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон, за яким військовий збір у розмірі 5% автоматично скасують через три роки після завершення воєнного стану. Після цього ставка повернеться до 1,5%, як це було до 2024 року.

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Одним із варіантів заміни збору розглядають саме податок на відбудову. Яким він буде, хто його сплачуватиме та за якими правилами — вирішать уже після завершення війни в окремому перехідному законодавстві.

Раніше Новини.LIVE присали, що ФОПи в Україні мають вчасно платити податки та подавати звітність. Зробити це можна різними способами, але варто враховувати комісію, адже вона може відрізнятися залежно від сервісу.

Також Нвоини.LIVE писали, що якщо людина регулярно отримує гроші на особисту банківську картку за продаж товарів чи послуг без реєстрації ФОП, податкова може розцінити це як підприємницьку діяльність. У такому разі можливі донарахування податків і штрафи до 17 000 гривень. Самі по собі перекази не оподатковуються, але їхній регулярний характер може викликати питання у контролюючих органів.

податки військовий збір меморандум
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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