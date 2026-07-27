Пільги на комуналку для УБД: від чого залежить розмір компенсації

Український військовослужбовець, посвідчення УБД в руці. Фото: Генштаб, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Учасники бойових дій мають гарантоване законом право на 75-відсоткову знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Пільга поширюється на оплату утримання житла, електроенергії, газу, опалення, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та інших комунальних послуг. Вона надається не лише самому захиснику чи захисниці, а й членам сім'ї, які проживають разом із пільговиком.

Чи впливає на виплату дохід родини та які ліміти застосовуються при розрахунку пільги, розповіло онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

Чи залежить розмір пільги для УБД від доходів сім'ї

У 2025 році в Україні змінили порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відтоді під час призначення компенсації для більшості категорій пільговиків враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Однак учасників бойових дій ці нововведення не торкнулися. Для них право на 75% знижки зберігається незалежно від рівня доходів сім'ї.

Водночас компенсація нараховується лише в межах соціальних нормативів, визначених законодавством. Якщо фактичне споживання перевищує встановлені норми, різницю необхідно оплачувати самостійно за повною вартістю.

Які соціальні норми діють для електроенергії

Розмір пільги залежить від умов проживання та обладнання помешкання.

Соціальні нормативи становлять:

якщо житло обладнане газовою плитою та має централізоване гаряче водопостачання — 70 кВт-год на першу особу та по 30 кВт-год на кожного наступного члена сім'ї, але загалом не більше 190 кВт-год на домогосподарство;

якщо встановлена електроплита і є централізоване гаряче водопостачання — 110 кВт-год на одну особу та по 30 кВт-год на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 230 кВт-год на сім'ю;

якщо є електроплита, але відсутнє централізоване гаряче водопостачання — 130 кВт-год на першу особу плюс по 30 кВт-год на кожного наступного члена сім'ї, але максимум 250 кВт-год;

якщо житло не обладнане електроплитою і не має централізованого гарячого водопостачання — 100 кВт-год на одну особу та по 30 кВт-год на кожного наступного мешканця, але не більше 220 кВт-год на родину.

Які норми встановлені для споживання газу

Для побутового використання газу діють такі соціальні нормативи на одну особу на місяць:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м;

якщо використовується лише газова плита, а гаряча вода та газова колонка відсутні — 5,4 куб. м;

за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м.

На яку площу надається пільга на опалення

Для розрахунку компенсації застосовується соціальна норма житлової площі — 21 кв. м на кожного пільговика плюс додатково 10,5 кв. м на всю сім'ю.

Обсяг ресурсу, на який поширюється знижка, залежить від виду опалення:

централізоване теплопостачання — 0,0383 Гкал на кожен квадратний метр;

індивідуальне газове опалення — 4 куб. м газу на 1 кв. м;

електроопалення — 30 кВт-год електроенергії на 1 кв. м житла.

Які норми діють для водопостачання

Соціальні нормативи на одну особу щомісяця становлять:

холодна вода за наявності централізованого гарячого водопостачання — 2 куб. м;

холодна вода за відсутності гарячої води або якщо її не постачають понад 14 днів — 3,6 куб. м;

гаряча вода — 1,6 куб. м за умови централізованого постачання;

водовідведення — 3,6 куб. м.

Як розраховується пільга на квартплату та вивезення сміття

Компенсація за послугу з управління багатоквартирним будинком, яку часто називають квартплатою, розраховується виходячи із соціальної норми житла — 21 кв. м на кожного пільговика та 10,5 кв. м на сім'ю. Такі правила однаково діють як для будинків, що перебувають на обслуговуванні керуючих компаній чи ЖЕКів, так і для ОСББ.

При цьому держава відшкодовує не повну вартість послуги, а лише суму, розраховану в межах граничної вартості одного квадратного метра, визначеної відповідно до чинної методики. Саме тому фактичний розмір компенсації може відрізнятися залежно від тарифу в конкретному будинку.

Пільга на вивезення побутових відходів також надається всім членам сім'ї, які проживають разом з учасником бойових дій та мають право на компенсацію. Соціальна норма для цієї послуги становить 0,4167 куб. м сміття на одну особу щомісяця.

Точний розмір компенсації за житлово-комунальні послуги можна уточнити у Пенсійному фонді України або безпосередньо в організації, яка надає відповідні послуги.

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