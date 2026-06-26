Пільги для УБД: хто може залишитися без соцгарантій у липні

Квитанції за комуналку, посвідчення УБД і руці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Статус учасника бойових дій надається українським військовослужбовцям і ветеранам без обмеження у часі та відкриває доступ до низки соціальних гарантій і державної підтримки. Проте законодавство передбачає ситуації, за яких особу можуть позбавити цього статусу, а разом із ним — і всіх передбачених пільг.

Про це розповіло видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

За яких обставин можна втратити статус УБД

Процедуру надання та анулювання статусу учасника бойових дій визначає постанова Кабінету Міністрів України №203. Документ поширюється на осіб, які брали участь у виконанні бойових або службових завдань із захисту держави в умовах безпосереднього бойового зіткнення з противником.

Чинні норми передбачають кілька підстав для позбавлення статусу УБД:

вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час проходження військової служби чи виконання бойового завдання;

встановлення факту подання недостовірних відомостей щодо особи або її участі в бойових діях;

добровільна відмова від статусу за особистою заявою.

Рішення про анулювання статусу ухвалює спеціальна міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів України після розгляду всіх матеріалів справи.

Які права та гарантії втрачає особа

Після скасування статусу учасника бойових дій припиняється дія всіх пільг і соціальних гарантій, передбачених для цієї категорії громадян.

Зокрема, людина втрачає право на:

75-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг;

безоплатне медичне забезпечення;

безплатний проїзд у громадському транспорті;

пільги та переваги під час працевлаштування;

безоплатне отримання окремих лікарських засобів;

надбавки та доплати до пенсійного забезпечення;

інші соціальні гарантії, встановлені законодавством.

Фактично після анулювання статусу особа втрачає весь комплекс державної підтримки, який надається учасникам бойових дій.

Чи позбавляють статусу УБД після СЗЧ

Окремі правила діють щодо військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. У таких випадках статус учасника бойових дій також може бути втрачений разом із правом на відповідні пільги.

Водночас законодавство передбачає можливість відновлення статусу. Якщо військовослужбовець після самовільного залишення частини повертається до служби в установленому порядку та виконує вимоги законодавства, статус УБД і пов'язані з ним соціальні гарантії можуть бути поновлені.

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