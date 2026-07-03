Пільги для родин зниклих безвісти: які соцгарантії доступні у липні

Військовий квиток, гроші в руках, рахунки за комуналку. Фото: Рівненська ОДА, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Сім’ї українських військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час виконання службових обов’язків, можуть розраховувати на державну підтримку. Законодавство передбачає для них низку соціальних пільг, а також збереження права на отримання грошового забезпечення військового до моменту зміни його статусу.

Про те, які соцгарантії мають сім’ї зниклих безвісти, розповіли фахівці сервісу правозахисту "єОпора", передають Новини.LIVE.

Які гарантії надає держава

Права та соціальний захист членів сімей зниклих безвісти військовослужбовців визначаються Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Вони гарантують родичам доступ до житлових, освітніх, медичних та інших пільг.

Знижки на житлово-комунальні послуги

Для таких родин передбачено низку компенсацій під час оплати житла та комунальних послуг:

50-відсоткову знижку на оплату газопостачання, електроенергії, опалення, водопостачання та послуг з вивезення побутових відходів;

пільгову оплату житла;

знижку на придбання палива для будинків без централізованого опалення.

Пільги для дітей у сфері освіти

Діти військовослужбовців, які зникли безвісти, мають право на додаткові освітні гарантії:

першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл та закладів позашкільної освіти;

безплатне харчування у дошкільних і загальноосвітніх закладах;

державну цільову підтримку для здобуття професійної або вищої освіти, включно з частковою чи повною оплатою навчання.

Медичне обслуговування та оздоровлення

Члени сімей також можуть розраховувати на пільги у сфері охорони здоров’я:

безоплатне лікування у державних і комунальних медичних закладах;

пріоритетне право на отримання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування.

Житлові та земельні пільги

Держава надає родинам зниклих безвісти військових додаткові можливості для вирішення житлових питань:

першочерговий розгляд питання щодо поліпшення житлових умов;

пріоритетне отримання земельних ділянок для будівництва житла, ведення садівництва чи городництва.

Пільговий проїзд

Члени сім’ї зниклого безвісти захисника можуть безоплатно користуватися:

усіма видами міського громадського транспорту;

залізничним та автомобільним транспортом приміського сполучення.

Чи зберігається грошове забезпечення військового

Однією з найважливіших гарантій є збереження виплат військовослужбовця. Родина має право отримувати його грошове забезпечення доти, доки офіційний статус зниклого безвісти не буде змінений відповідно до законодавства.

Хто може претендувати на пільги

Право на соціальні гарантії мають не всі родичі, а лише члени сім’ї, визначені законодавством:

дружина або чоловік військовослужбовця за умови офіційно зареєстрованого шлюбу;

діти віком до 18 років;

діти з інвалідністю незалежно від віку;

повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою, — до досягнення 23 років;

батько та мати військовослужбовця;

особи, які перебували на його утриманні та можуть документально підтвердити факт отримання постійної матеріальної допомоги.

Щоб користуватися передбаченими законом пільгами, родині необхідно мати офіційне підтвердження факту зникнення військовослужбовця безвісти.

Після отримання відповідного документа право на соціальні гарантії виникає одразу, і члени сім’ї можуть звертатися для оформлення належних їм пільг та виплат.

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