Підтримка українців 60+: які знижки та пільги можна отримати за пенсійним у липні

Що дає пенсійне посвідчення в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Пенсійне посвідчення для українців — це не просто документ, який підтверджує поважний вік людини. Воно також дає можливість користуватися різними державними пільгами та соціальними гарантіями. Однак частина допомоги не надається автоматично. Для отримання деяких пільг потрібно відповідати певним умовам.

Про те, які знижки та пільги можуть отримати люди похилого віку за пенсійним посвідченням у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які пільги можуть українці за пенсійним посвідченням у 2026 році

У липні 2026 року українці похилого віку можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Це не лише виплати та надбавки, а й різноманітні пільги:

Безплатний проїзд у транспорті

Пенсіонери за віком можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом. Це стосується автобусів, трамваїв, тролейбусів. Також пенсіонери мають право на безплатний проїзд у приміських електропоїздах та окремих автобусних маршрутах приміського сполучення.

Водночас приватні маршрутки та таксі до цього переліку не входять. Виняток можливий лише у випадках, коли відповідне рішення місцева влада.

Програма "Доступні ліки"

Державна програма "Доступні ліки" доступна для всіх громадян України, але саме пенсіонери часто користуються нею.

За електронним рецептом від сімейного лікаря можна отримати необхідні препарати безплатно або з невеликою доплатою. Це стосується ліків для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

Звільнення від земельного податку

Власники пенсійного посвідчення можуть скористатися податковою пільгою та не сплачувати земельний податок за ділянки, якщо їхня площа не перевищує встановлені законом межі. Йдеться про такі розміри:

до 0,10 га — у містах;

до 0,25 га — у селах;

до 0,15 га — у селищах.

Також не оподатковуються земельні ділянки до 0,10 га для дачного будівництва, до 0,01 га — для будівництва індивідуального гаража та до 0,12 га — для садівництва.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть звернутися за безоплатною первинною правовою допомогою. Фахівці можуть проконсультувати з юридичних питань, допомогти підготувати заяви, звернення чи інші документи, а також пояснити, як захистити свої права.

Знижка на автоцивілку

Пенсіонери, які особисто керують власним автомобілем, мають право придбати поліс обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності зі знижкою 50%. Скористатися цією можливістю можна за умови, що об’єм двигуна автомобіля не перевищує 2500 кубічних сантиметрів.

Звільнення від сплати ЄСВ для пенсіонерів ФОПів

Пенсіонери, які ведуть підприємницьку діяльність як фізичні особи-підприємці, звільняються від обов’язкової сплати єдиного соціального внеску за себе.

Які пільги та доплати можна отримати лише за певних умов

Деякі види державної підтримки надаються лише після перевірки певних критеріїв. Наприклад, пенсіонер може мати право на житлову субсидію, але її призначення залежить від доходів та інших обставин.

Також за певних умов можна отримати вікові доплати до пенсії у розмірі від 300 до 570 гривень. Окремі категорії колишніх працівників сільської місцевості можуть претендувати на повну компенсацію вартості житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм.

Крім того, передбачена доплата за понаднормовий страховий стаж, а одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійної сторонньої допомоги, можуть оформити допомогу на догляд.

Раніше Новини.LIVE писали, що солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон розповіла про свої нинішні доходи. Вона зазначила, що зараз гроші їй приносять виступи, пенсійні виплати та оренда земельних паїв.

Також Новини.LIVE розповідали, що чимало людей думають, що великий стаж роботи автоматично означає високу пенсію. Але це не зовсім так. Роки роботи враховуються під час розрахунку, однак значно важливішою є офіційна зарплата, з якої сплачувалися внески.