Гроші на переїзд: кому держава виплачує компенсацію та який її розмір у 2026 році

Кому держава виплачує гроші при переїзді у 2026 році. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Зміна місця проживання часто потребує додаткових витрат. Саме тому держава передбачила для деяких українців спеціальну компенсацію за переїзд. Розповідаємо, кому гарантують такі виплати, скільки можна отримати та що потрібно зробити для оформлення допомоги.

Про те, хто може отримати компенсацію за переїзд та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Коли військовим виплачують кошти на переїзд

Українські військовослужбовці можуть отримати компенсацію за витрати, пов’язані з переїздом до нового місця служби. Найчастіше це відбувається в таких випадках:

військова частина змінює місце розташування;

якщо військовослужбовця переводять на іншу посаду;

військового направляють на навчання більш ніж на шість місяців, якщо за ним не зберігається попередня посада.

Отримати підйомні виплати можуть військові, які служать за контрактом, кадрові військовослужбовці, а також офіцери, яких призвали під час мобілізації.

Хто має право на компенсацію при переїзді. Фото: Скриншот

Чому мобілізовані не отримують таку допомогу

Військові, які були призвані під час мобілізації або залучені з оперативного резерву в особливий період, не мають автоматичного права на підйомні виплати лише через зміну місця служби.

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Однак ситуація може змінитися після укладення контракту із Збройними силами України. Якщо після цього військового переведуть до іншого гарнізону чи військового містечка, він уже може претендувати на таку компенсацію.

Який суму можна отримати за переїзд у 2026 році

Сума допомоги залежить від місячного грошового забезпечення військовослужбовця:

сам військовий отримує виплату в розмірі одного місячного окладу;

якщо разом із ним переїжджають члени сім’ї, за кожного з них додатково виплачують половину місячного забезпечення військового.

Як визначається розмір допомоги при переїзді. Фото: Скриншот

Право на отримання коштів виникає після прийняття посади та справ, зарахування до навчального закладу або прибуття військової частини на нове місце дислокації.

Щоб отримати виплати на членів сім’ї, військовослужбовець має подати рапорт і документи, які підтверджують переїзд родичів.

Що робити, якщо гроші не виплатили

Якщо документи подані, але кошти не надійшли, військовому варто звернутися до фінансового підрозділу своєї частини. Там можна перевірити, чи правильно оформлені документи та на якому етапі перебуває виплата.

Якщо виникають проблеми (наприклад, необґрунтована відмова або порушення прав), можна звернутися за безоплатною юридичною допомогою або подати офіційне звернення до Міністерства оборони України.

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