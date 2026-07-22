Пенсії військових: хто може отримувати до 70% грошового забезпечення

Гроші на військовій формі, посвідчення УБД, пенсійне посвідчення. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Пенсійне забезпечення військовослужбовців суттєво відрізняється від системи, яка діє для цивільних українців. Для призначення виплат враховують не лише фактичний строк служби, а й пільгову вислугу, яка може значно наблизити право на пенсію та вплинути на її розмір. Водночас відсутність підтвердних документів про участь у бойових діях може призвести до втрати кількох років стажу.

Про це розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit, передають Новини.LIVE.

Як рахують стаж для військової пенсії

Під час призначення військової пенсії використовують два види вислуги років:

Календарна вислуга, коли один календарний місяць служби дорівнює одному місяцю стажу. Пільгова вислуга, яка застосовується до військовослужбовців, що безпосередньо виконували бойові завдання. Відповідно до урядових норм, один місяць такої служби може бути зарахований як три місяці вислуги.

Наприклад, якщо військовий перебував у районі бойових дій 18 місяців, то для пенсії йому можуть зарахувати вже 54 місяці, або 4,5 року вислуги. Це дозволяє швидше отримати право на пенсійне забезпечення.

Водночас для застосування такого коефіцієнта необхідно мати документи, що підтверджують участь у бойових діях. Якщо відповідних витягів із наказів командира чи інших підтвердних документів немає, Пенсійний фонд зарахує службу лише за календарним принципом — "місяць за місяць".

Як визначають розмір військової пенсії

Порядок призначення пенсій військовослужбовцям визначає Закон України №2262-XII.

Базовий розмір пенсії залежить від тривалості вислуги років:

після 20 років служби військовий отримує 50% свого грошового забезпечення;

якщо звільнення відбулося за віком або станом здоров'я, цей показник становить 55%;

за кожен рік служби понад 20 років додається ще 3%.

При цьому закон встановлює максимальне обмеження: пенсія за вислугу років не може перевищувати 70% грошового забезпечення.

Основою для розрахунку пенсії є грошове забезпечення військовослужбовця. До нього входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні доплати та надбавки;

премії.

Саме на підставі цих виплат визначають розмір майбутньої пенсії. Тому військовим рекомендують заздалегідь перевіряти, чи кадрова служба належним чином оформила всі документи про проходження служби та участь у бойових діях. Це допоможе уникнути втрати пільгової вислуги та вплине на розмір майбутніх пенсійних виплат.

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