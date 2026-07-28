Пенсія після смерті дружини або чоловіка: хто може отримувати більше та що для цього потрібно

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Після смерті одного з подружжя деякі українці похилого віку можуть перейти на інший вид пенсії — у зв’язку з втратою годувальника. Але така можливість передбачена не для всіх та допускається лише за певних умов.

Про те, хто може скористатися цим правом та які виплати можна буде отримувати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Хто може отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника

У ПФУ пояснили, що право на таку пенсію мають непрацездатні члени сім’ї померлого. Зокрема, йдеться про чоловіка або дружину, які вже досягли пенсійного віку та на момент смерті другого з подружжя проживали з ним однією сім’єю.

Саме за цих умов можна звернутися із заявою про перехід на інший вид пенсійного забезпечення.

Які виплати може отримувати пенсіонер в разі смерті чоловіка або дружини

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають одному члену сім’ї, її розмір становить 50% пенсії за віком, яку отримував померлий.

Саме тому, перед тим як ухвалювати рішення про перехід, у Пенсійному фонді радять порівняти розмір нинішньої пенсії з тією сумою, яку людина отримуватиме після зміни виду виплат. Це допоможе зрозуміти, чи буде такий перехід фінансово вигідним.

Як подати заяву на зміну виду пенсійного забезпечення та які документи для цього знадобляться у 2026 році

Оформити перехід на пенсію у зв’язку з втратою годувальника можна кількома способами:

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або портал "Дія". Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації чи проживання. Поштою до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, якщо заявник тимчасово перебуває за межами країни.

Разом із заявою потрібно надати документ, що посвідчує особу заявника або його законного представника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть годувальника та докази, які підтверджують родинні відносини з померлим годувальником.

В деяких випадках також потрібно надати рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або відомості з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсійне посвідчення дає змогу підтвердити право на різні пільги від держави. У серпні 2026 року пенсіонери в Україні зможуть безплатно користуватися міським транспортом, оформити знижку на автоцивілку, отримувати ліки за держпрограмами та отримати інші переваги.

Також Новини.LIVE розповідали, що частина пенсіонерів може отримувати щомісячну доплату від держави у розмірі 1 297,50 грн. Однак її не нараховують автоматично — потрібно відповідати встановленим вимогам і подати відповідну заяву.