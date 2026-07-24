Паспорт обов’язковий: що неможливо купити без документів у 2026 році
Щоб купувати товари за вигідними цінами, деяким українцям необхідно показувати паспорт. Без пред’явлення документу на посвідчення особи продаж конкретної продукції заборонений у 2026 році. І мова не лише про алкоголь чи сигарети.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що українцям точно не продадуть без паспорта.
Які товари не продають без паспорта
Перша категорія товарів — алкогольні напої та сигарети. Про це знають всі громадяни: реалізація такої продукції особам до 18 років суворо карається законом. Касири повинні вимагати паспорт у покупця, якщо він виглядає молодшим, а без підтвердження віку продаж заборонений.
Ще одна категорія недоступних без документів товарів — з позначкою 18+. Виробники речей, призначених лише для дорослих, маркують свою продукцію, тим самим обмежуючи неповнолітнім можливість купівлі.
Варто згадати про заклади Duty Free. Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам", всі покупці повинні пред’являти паспорт під час обслуговування. Дані про продаж фіксуються, а в чеках вказується інформація про відповідального касира.
Також документ вимагають в разі купівлі спеціалізованої продукції, наприклад, зброї. Інший показовий випадок — коли людина замовляє нову SIM-карту з прив’язкою до тарифного плану, доступного тільки пенсіонерам, людям з інвалідністю чи іншим конкретним категоріям осіб.
В АТБ з'являться нові товари
Раніше ми розповідали, що в одному з супермаркетів АТБ (Вінниця) помітили пусту вертикальну вітрину. Виявилося, це спеціальне обладнання для зберігання теплої готової їжі. В АТБ будуть продавати гарячу піцу, хот-доги, сирники, млинці, печені крильця та інші страви.
Водночас невідомо, чи обладнають такими вітринами всі магазини мережі. Адже "сині" АТБ, наприклад, мають менший асортимент товарів і кількість відділів. Споживачів закликали чекати появи вітрин із гарячими стравами у супермаркетах своїх міст.
Раніше Новини.LIVE писали, що роблять з зіпсованими товарами в АТБ. Коли продукти стають простроченими, тобто закінчується термін придатності, їх не викидають. Всі товари перераховують, а потім заливають хімічною рідиною, яка унеможливлює споживання.
Також Новини.LIVE розповідали, які речі не можна вивезти з України без митного декларування. Суворі правила на кордоні стосуються готівкової валюти, культурних цінностей, банківських металів, лікарських засобів, цінних паперів та ін. Ми розібралися, що загрожує за порушення вимог закону.
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