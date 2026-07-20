Одруження заради вигоди: який шлюб в Україні можуть визнати фіктивним

Фіктивний шлюб в Україні. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Шлюб в Україні — це офіційний союз чоловіка і жінки, який реєструють у ДРАЦС. Саме після державної реєстрації між подружжям виникають взаємні права та обов'язки. Перед одруженням працівники ДРАЦС також роз'яснюють майбутньому подружжю їхні права, обов'язки та попереджають про відповідальність за приховування обставин, які можуть перешкоджати укладенню шлюбу.

Про те, в яких випадках суд може визнати шлюб фіктивним та які наслідки це матиме, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Який шлюб можуть визнати фіктивним

Не всі пари одружуються заради створення сім'ї. Іноді шлюб використовують для отримання особистої вигоди — наприклад, щоб оформити громадянство чи посвідку на проживання, приховати майно, уникнути певних обов'язків або отримати інші переваги.

У таких випадках може йтися про фіктивний шлюб. Відповідно до 2 частини статті 40 Сімейного кодексу України, таким вважається шлюб, укладений без наміру створити сім'ю та будувати справжні сімейні відносини. При цьому такий намір може бути відсутній як в обох, так і лише в одного з подружжя.

Визнати шлюб фіктивним може лише суд. Під час розгляду справи судді звертають увагу не тільки на сам факт реєстрації, а й на те:

чи жили люди разом;

чи підтримували одне одного;

чи вели вони спільне господарство;

чи дбали вони про сім'ю та мали спільний побут.

Саме ці обставини допомагають встановити, чи справді подружжя мало намір створити сім'ю.

Які наслідки матиме визнання шлюбу фіктивним

Якщо суд визнає шлюб фіктивним, він вважається недійсним із дня державної реєстрації. Після цього ДРАЦС анулює актовий запис про шлюб, а свідоцтво про одруження підлягає вилученню. Якщо документ не повернули, інформацію про втрату ним чинності оприлюднюють на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Водночас закон передбачає виняток. Якщо до моменту розгляду справи люди фактично створили сім'ю почали жити разом, вести спільне господарство, народили дітей та підтримують одне одного), суд може не визнавати шлюб недійсним.

Визнання шлюбу недійсним має низку юридичних наслідків. Особи не набувають прав і обов'язків подружжя, а майно, придбане під час такого шлюбу, ділиться залежно від особистого внеску кожного.

У деяких випадках можуть бути повернуті раніше виплачені аліменти, особа може втратити право користування житлом, а зміна прізвища вважається такою, що не мала достатньої правової підстави.

Водночас закон захищає добросовісного чоловіка або дружину, які не знали про фіктивність шлюбу. Така особа може:

зберегти право проживати у житлі;

претендувати на поділ майна за правилами, що діють для подружжя;

отримувати аліменти та залишити прізвище, обране під час реєстрації шлюбу.

Крім того, особи, шлюб яких визнано недійсним, за загальним правилом не успадковують одна після одної. Однак якщо один із подружжя не знав і не міг знати про перешкоди для реєстрації шлюбу, суд може визнати за ним право на спадкування частини спільно набутого майна.

Юристи також звертають увагу, що фіктивний шлюб інколи стає інструментом кримінальних правопорушень. Його можуть використовувати у шахрайських схемах або для ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У таких випадках, окрім сімейно-правових наслідків, можлива і кримінальна відповідальність.

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