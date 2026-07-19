Одноразова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає 650 грн у серпні

Виплати до Дня Незалежності у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У серпні 2026 року частина українців отримає додаткові виплати. Сума допомоги залежить від того, до якої категорії належить людина. Для окремих громадян передбачена одноразова виплата у розмірі 650 гривень.

Про те, хто отримає по 650 грн до Дня Незалежності України у серпні та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Хто отримає додаткові 650 гривень у серпні

Це разова грошова допомога до Дня Незалежності України, яку держава щороку виплачує ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян. На виплату в 650 гривень у 2026 році можуть розраховувати:

самотні вдови та вдівці учасників бойових дій;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та полеглих захисників України;

вдови або вдівці людей, які отримали інвалідність через війну, якщо вони не одружилися повторно;

один із подружжя померлого учасника війни за умови, що після цього не вони не уклали новий шлюб.

Також 650 грн отримають, вдови та вдівці жертв нацистських переслідувань, які не вступили у повторний шлюб і чиї чоловік або дружина мали інвалідність через загальне захворювання, виробничу травму чи інші причини.

Як отримати виплати до Дня Незалежності у 2026 році

Більшості людей нічого робити не доведеться — гроші автоматично надійдуть разом із пенсією. Втім, окремим громадянам потрібно самостійно оформити допомогу. Для цього можна:

подати документи через ЦНАП;

звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати заяву поштою до територіального управління ПФУ;

оформити заявку онлайн через електронний портал Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Хто ще отримає гроші у 2026 році

Найбільшу одноразову допомогу до Дня Незалежності — 3 100 гривень — отримають:

люди з інвалідністю внаслідок війни І групи;

українці, які мають особливі заслуги перед державою;

колишні малолітні в'язні концтаборів, які мають інвалідність І групи.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи передбачено виплату 2 900 гривень, а люди з інвалідністю ІІІ групи отримають по 2 700 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році деякі українці зможуть отримати 6 500 гривень за програмою "Зимова підтримка". Виплату нададуть лише тим, кому її призначили ще у 2025 році, але гроші тоді так і не виплатили.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році зросли пенсії через втрату годувальника для сімей загиблих або зниклих безвісти військових. Держава встановила для таких родин нові мінімальні розміри виплат.