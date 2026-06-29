Обмеження на власному подвір’ї: де українцям заборонено садити дерева

Де не можна садити дерева на своїй ділянці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Висаджуючи дерева на власній земельній ділянці, важливо дотримуватися чинних будівельних норм. Це потрібно не лише для безпеки та комфорту, а й для того, щоб уникнути конфліктів із сусідами. Частина дерев і кущів може розростатися та заходити за межі сусідньої території, тому для них встановлені чіткі правила щодо відстані.

Про те, на якій відстані від паркану сусіда заборонено садити дерева, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

Яку відстань потрібно витримувати від межі ділянки

Розміщення зелених насаджень на земельній ділянці регулюється державними будівельними нормами. Згідно з ними:

дерева середньої висоти (від 3 до 5 метрів) — потрібно садити не ближче ніж за 4 метри від межі сусідньої ділянки;

якщо йдеться про високорослі дерева, які можуть виростати вище 5 метрів, відстань має бути більшою — щонайменше 6 метрів від межі сусідньої території.

Для кущів вимоги значно м’якші. Їх дозволяється садити приблизно за 1 метр від межі. Загалом дерева слід висаджувати так, щоб воно знаходилося на відстані щонайменше половини діаметра його майбутньої крони від межі ділянки. Це допомагає врахувати, скільки місця рослина займе після повного росту.

Чому не можна висаджувати дерева на власний розсуд

Такі обмеження запроваджені не випадково. Вони допомагають уникати ситуацій, коли дерева затіняють сусідні ділянки, коріння пошкоджує паркани, доріжки або навіть будівлі. Також це зменшує ризик суперечок між власниками сусідніх територій.

Також варто враховувати, що окрім державних норм, у кожній громаді можуть діяти власні правила благоустрою. Тому перед тим, як садити дерева, бажано уточнити місцеві вимоги.

Ще один важливий момент стосується гілок і коріння сусідських дерев. Згідно зі 105 статтею Земельного кодексу України, якщо вони заходять на вашу територію, закон дозволяє їх обрізати самостійно. Але перед цим бажано повідомити власника дерева у письмовій формі, щоб уникнути непорозумінь або можливих конфліктів.

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