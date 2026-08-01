Новий дизайн купюр євро: в ЄЦБ показали, якими можуть стати банкноти третьої серії

Євро з новим дизайном, гроші в гаманці. Фото: Unsplash, ЄЦБ. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Європейський центральний банк презентував 10 наборів купюр євро з новим дизайном. До 21 вересня 2026 року можна взяти участь в публічному опитуванні та залишити відгуки про відібрані варіанти. Остаточне рішення щодо зовнішнього вигляду третьої серії банкнот планують ухвалити до кінця поточного року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який вигляд можуть мати нові купюри євро і коли їх випустять в обіг.

Вибір дизайну євро на фінальному етапі

ЄЦБ показав громадськості відібрані варіанти дизайнів для наступної серії банкнот. На фінішну пряму вийшли 10 наборів — по п’ять кожної тематики. Європейцям дали можливість висловити свою думку стосовно графічних розробок до 21 вересня 2026 року — їх візьмуть до уваги при ухваленні остаточного рішення.

"Переробка дизайну банкнот євро є частиною довгострокових зусиль Євросистеми, спрямованих на забезпечення того, щоб готівка залишалася безпечним, ефективним та зручним засобом оплати", — заявив член Виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне.

Який вигляд можуть мати купюри євро

Дизайнери працювали за двома тематичними напрямками:

"Європейська культура";

"Річки та птахи".

Перша концепція передбачала використання портретів знакових особистостей Європи, які зробили значний внесок у розвиток культури. На номіналах можуть з’явитися обличчя Марії Каллас, Людвіга ван Бетховен, Марії Кюрі, Мігеля де Сервантеса Сааведра, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зутнер. На звороті будуть різні заклади, простори і культурні заходи.

Потенційний дизайн купюр євро. Фото: скриншот/ЄЦБ

Друга тематика зосереджена навколо природи. Якщо виберуть саме цю концепцію, на нових купюрах з’являться зображення птахів різних видів (стінолаза, бджолоїдок, лелеки та ін.) і будівель європейських інституцій (ЄЦБ, парламенту, Єврокомісії, Ради ЄС тощо).

"Тема підкреслює стійкість та різноманітність природних екосистем Європи, демонструючи різні стадії річок і види птахів, підкреслюючи важливість захисту довкілля", — уточнили раніше в Європейському центральному банку.

Потенційний дизайн купюр євро. Фото: скриншот/ЄЦБ

Коли чекати третьої серії купюр євро

Визначитися з новим дизайном банкнот ЄЦБ планує до кінця 2026 року. Рішення базуватиметься на висновках журі конкурсу дизайну, технічній оцінці та результатах кількох публічних опитувань. Наступний етап — тестування, після чого банкноти підуть у виробництво.

Їх випуск очікується протягом наступних кількох років, однак конкретної дати регулятор не називає. При цьому купюри двох попередніх серій євро збережуть статус платіжного засобу і будуть перебувати у готівковому обігу разом із новою готівкою.

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