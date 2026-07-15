Нові умови для деяких абонентів: lifecell попередив про важливі зміни в липні

Магазин lifecell і телефон у руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Відомий мобільний оператор України змінить умови обслуговування для абонентів у липні 2026 року. Інтернет-трафік стане більш доступним для клієнтів lifecell. Зокрема компанія перегляне обсяг гігабайтів у межах спеціальної акції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Зміни для абонентів lifecell

В межах акції "Гігабайти без кордонів" для користувачів переглянуть обсяг інтернет-трафіку. Наповнення відрізняється залежно від підключеного тарифного плану. З 22 липня 2026 року додатковий обсяг, доступний у 35-ти країнах, перебуватиме на такому рівні:

Смарт Лайф Роумінг — 8 ГБ;

Вільний Лайф Роумінг — 10 ГБ;

Максі Роумінг — 8 ГБ.

З 5 серпня зміниться наповнення інтернет-трафіку для користувачів таких акційних пакетів послуг (на території 35-ти держав):

Мега Роумінг — 9 ГБ;

Platinum Лайф Роумінг — 11 ГБ.

Черговий перегляд умов обслуговування запланували на 19 серпня 2026 року. Тоді обсяг гігабайтів для використання у 35-ти країнах становитиме:

Потужний Роумінг — 1 ГБ;

Вільний Лайф. Регіон Роумінг — 11 ГБ.

Вказані додаткові обсяги будуть доступні після першої оплати місячного тарифного плану — з 22 липня, 5 або 19 серпня (залежно від активованого пакета послуг). Також із 22 липня в альтернативному тарифному плані "Додатковий Роумінг" діятимуть два пакети: 15 ГБ трафіку за 350 грн і 45 ГБ за 700 грн.

Який тарифний план lifecell найвигідніший

Одним із найдешевших пакетів послуг від мобільного оператора є пропозиція "Лайфсет М" за 175 грн/міс. За такі гроші абонентам надають безлімітний домашній інтернет, 120+ телеканалів, 25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ — в ЄС), 1 300 хвилин на дзвінки по Україні, безліміт на lifecell після використання обсягу хвилин.

Тарифний план діє на всій території України, крім тимчасово окупованих населених пунктів. Домашній інтернет надається клієнтам на швидкості до 1 Гбіт/с за технологією GPON або до 100 Мбіт/с за технологією Ethernet. Підключення послуги входить у вартість пакета.

Раніше Новини.LIVE писали, як абонентам Київстару та lifecell перевірити, за які послуги вони заплатили. Щоб дізнатися свою історію витрат, можна скористатися функціоналом мобільних застосунків операторів. Плюс доступні спеціальні коди та номери для перевірки.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запропонував абонентам знижку на оплату тарифного плану. Акція діє у межах користування пакетами послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Стандартна вартість перебуває на рівні 370 або 450 грн/міс.