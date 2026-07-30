Незабутні курорти "все включено": які країни доступні з бюджетом 500 доларів

Готель у Туреччині, кораблі та купюри долара. Фото: Tripadvisor, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українцям доступно чимало бюджетних курортів у серпні 2026 року. Охочі відпочити за системою обслуговування "все включено" можуть обрати один із кількох популярних варіантів. Ми дізналися, куди варто поїхати із бюджетом 500 доларів або орієнтовно 23 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає про варіанти бюджетного відпочинку на морі для українців у серпні.

Куди поїхати з невеликим бюджетом

Країна, на яку завжди буде попит серед туристів — це Туреччина. Водночас ціни на проживання у готелях відчутно зросли у 2026 році. Зокрема поселення у тризірковому готелі Аланії (місто розташоване на узбережжі Середземного моря) на чотири ночі обійдеться у 22 600 грн.

Приміщення знаходиться біля унікального піщаного пляжу, тому прогулянка до моря займає кілька хвилин. Гостям пропонують релакс біля басейну, спортивні розваги (настільний теніс, волейбол і дартс), а також ігровий майданчик для дітей.

Вартість поїздки на курорти Туреччини. Фото: скриншот

Трохи дешевше обійдеться подорож у сонячну Болгарію. В одному з недорогих готелів на курорті "Золоті Піски" поселення на п'ять днів обійдеться орієнтовно у 17 000 грн. Обслуговування за системою "все включено" у чотиризірковому готелі коштує наприкінці серпня 2026 року від 20 000 грн з людини.

Плануючи відвідати Єгипет, українці також можуть вкластися у бюджет 500 доларів. Однак обирати житло доведеться ретельніше, ніж зазвичай. Мінімальна вартість поселення на п'ять ночей в одному з готелів Шарм-ель-Шейха становить 22 400 грн.

Вартість турів у Єгипет. Фото: скриншот

Заклад розташований у пішій доступності до торгової вулиці, популярних ресторанів і нічних клубів. Водночас муніципальний піщаний пляж знаходиться на відстані 3 км, тому гостей забезпечують безплатним трансфером до моря два рази на день.

Що ще варто знати українцям

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