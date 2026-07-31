Не все приходить у спадок: що українці не зможуть залишити своїм рідним

Що не переходить у спадок в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні спадщина — це процес передачі прав на майно від померлої людини до її спадкоємців або осіб зазначених у заповіті. До її складу можуть входити квартири, будинки, автомобілі, гроші інші цінності та навіть борги. Однак деякі активи все ж не можна залишити у спадок.

Про те, що українці не зможуть залишити у спадок своїм родичам, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 1219 Цивільного кодексу України.

Що українці не можуть залишити у спадок своїм дітям

Законодавство України чітко визначає, що не входить до складу спадщини. Зокрема, спадкоємці не можуть отримати право на те, що має особистий характер:

пенсію;

аліменти;

державну допомогу;

виплати за шкоду, завдану здоров’ю.

Також не передаються особисті немайнові права, наприклад право на честь, гідність чи недоторканність.Не успадковується і членство в громадських організаціях або об’єднаннях.

Крім того, окремі борги чи кредити можуть припинятися після смерті боржника, якщо це передбачено законом.

Що ще заборонено передавати у спадок у 2026 році

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис у коментарі для Новини.LIVE уточнив, що не можна успадкувати й озброєння або військову техніку, зокрема танки чи інше бойове обладнання.

"А так, в принципі, можна передавати у спадок все, що дозволено в Україні. У цій частині законодавство не було змінене", — пояснив юрист.

Скільки часу дається українцям для прийняття спадщини у 2026 році

Також закон встановлює строк для прийняття спадщини. У статті 1270 Цивільного кодексу України зазначається, що спадкоємці мають шість місяців із дня смерті людини або з моменту, коли суд визнав її померлою, щоб подати заяву про прийняття спадщини.

Є виняток для тих, хто жив разом із померлим. Якщо така людина не відмовилася від спадщини, вона вважається такою, що автоматично її прийняла. У такому разі оформити свідоцтво про право на спадщину можна навіть після завершення шестимісячного терміну.

Ті ж спадкоємці, які проживали окремо, повинні вчасно звернутися до нотаріуса. Подати заяву можна особисто, через представника або, якщо людина перебуває за кордоном, через консульську установу чи за довіреністю.

Раніше Новини.LIVE писали, що після смерті людини її майно переходить спадкоємцям. Однак для офіційного оформлення права власності на квартиру, будинок, землю чи автомобіль необхідно звернутися до нотаріуса та сплатити передбачені законом платежі. Тому цікаво дізнатись, скільки коштуватиме оформлення спадщини у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що тяжка хвороба, інвалідний візок або потреба в постійному догляді не позбавляють людину права самостійно розпоряджатися своїм майном. Це підтвердила гучна судова справа в Польщі, де суд постановив, що фізична безпорадність не означає, що людина не може скласти заповіт та позбавити когось спадку.