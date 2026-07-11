Найдорожчий тарифний план від Vodafone: за що і скільки платять абоненти

Магазин Vodafone і чоловік з телефоном. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Мобільні оператори України пропонують тарифні плани на різний гаманець. Абоненти Vodafone мають широкий вибір пакетів послуг, які відрізняються вартістю і наповненням. Ми дізналися, що входить у найдорожчу пропозицію від компанії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Найдорожчий тариф від Vodafone

Клієнти контракту можуть підключити тарифний план ULTRA VIP, який коштує 1 500 грн/міс. Оплата на 12 місяців наперед із послугою "Рік без абонплат" передбачає стягнення 16 500 грн, тобто абонентам вдається заощаджувати один платіж — вони фактично віддають гроші за 11 місяців обслуговування.

Пакет послуг ULTRA VIP включає:

безлімітний трафік;

50 ГБ для користування у 27 країнах ЄС;

необмежені дзвінки в мережі Vodafone;

безліміт на вхідні дзвінки в роумінгу;

безліміт на розмови по Україні та в 27 країнах ЄС;

2 500 SMS;

750 хвилин на дзвінки з України в ЄС і між державами Євросоюзу;

100 МБ у роумінгу (20 країн).

"При підключенні акції "YouTube Premium безкоштовно на 2 місяці" ви отримаєте 2 місяці безкоштовного доступу до підписки на YouTube Premium (зокрема, підписка на YouTube Music Premium)", — зазначили у Vodafone.

Як змінити тарифний план

Щоб перейти на ULTRA VIP, необхідно на офіційному сайті мобільного оператора відкрити сторінку пропозиції та натиснути на кнопку "Змінити тариф". Далі слід дочекатися SMS про підключення, поповнити абонентський рахунок, отримати повідомлення про нарахування послуг і перезавантажити смартфон для коректної активації тарифного плану.

За перехід на ULTRA VIP платити не потрібно. В разі зміни пакета послуг зберігається програма лояльності та всі накопичені бонуси. Водночас активовані раніше сервіси, окрім підписок, будуть відключені. Також автоматично стануть доступними послуги міжнародної лінії та міжнародного роумінгу.

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть отримати знижку на тарифний план. Спеціальна акція доступна для користувачів, які перенесли мобільний номер у мережу. Окрім зниження вартості їх забезпечують додатковим обсягом послуг.

Також Новини.LIVE розповідали, як абонентам Київстару та lifecell перевірити власні витрати. Українці можуть контролювати, на що списуються гроші з мобільного рахунку. Для цього треба замовити спеціальну послугу, яка забезпечить детальною інформацією.