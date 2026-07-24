На валютному ринку неспокійно: що буде з курсом долара та євро найближчим часом

Купюри долара/євро та жінка біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

На валютному ринку України відбулися непередбачувані зміни. Обмін купюр долара став менш вигідним для громадян, оскільки офіційний курс знову спіймав висхідний тренд. Натомість вартість євро залишається стабільною і прогнозованою.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На п’ятницю, 24 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,81 грн/дол. Після невеликого падіння показників висхідний тренд повернувся, а в деяких обмінниках американську валюту продають по 45 грн/дол. і більше.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Економіст зазначив, що причиною зростання курсу стало призупинення експорту морськими шляхами. Росія щоденно обстрілює українські порти, внаслідок чого відбулася часткова блокада судноплавства. Кораблі не можуть зайти в порти через великі безпекові ризики.

"Припинився експорт, припинилося надходження виручки, тобто валюти зараз стає менше. Крім того, подорожчало пальне, оскільки відпала доставка морем і водночас зросли ціни на світовому ринку. Ці фактори призвели до коливання курсу долара", — зазначив Плотніков.

При цьому експерт не прогнозує перевищення показника 45 грн/дол. найближчим часом, адже Національний банк буде стримувати девальвацію, використовуючи свої важелі впливу. Хіба що відбудуться непрогнозовані події, в першу чергу — на лінії фронту.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро близько місяця коливається у сталому діапазоні, не проявляючи схильності до висхідної або низхідної тенденції. Співвідношення у головній валютній парі перебуває на рівні 1,14 дол./євро, а середня вартість в обмінниках України — 51,35 грн/євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз єврозона певною мірою стабільна, там немає потрясінь, які би призвели до коливання курсу євро. В серпні продовжиться період відпусток у ЄС, тому варто чекати вересня, аби побачити подальшу динаміку", — констатував Олексій Плотнікова.

Якщо співвідношення у головній валютній парі суттєво не зміниться, офіційний курс в Україні перебуватиме в діапазоні 50,80-51,30 грн/євро. Однак немає підстав очікувати чогось надзвичайного наприкінці липня 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть продавати колекціонерам купоно-карбованці. За один екземпляр можна заробити кілька тисяч гривень. Ці гроші ввели в обіг тимчасово, коли розпався Радянський Союз, а національної валюти ще не було.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям варто позбутися деяких купюр гривні. Йдеться про маленькі номінали, які вивели з готівкового обігу. Використати в розрахункових операціях неможливо банкноти по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.