Митний контроль на кордоні: які речі не можна вивезти з України без декларування

Пункт пропуску і парфуми. Фото: Google Maps, ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Плануючи поїздку до Європи, українці повинні розібратися з головними вимогами щодо перетину державного кордону. Деякі речі не можна транспортувати без письмового декларування. Громадян, які порушили правила, чекає сувора відповідальність.

Про це розповідає Новини.LIVE за посиланням на Державну митну службу України.

Яке майно треба декларувати

Мандрівники можуть користуватися каналом спрощеного митного контролю, якщо не перевозять товари, які підлягають декларуванню. Натомість обравши "червоний" коридор, людина офіційно визнає наявність у багажі задокументованих речей.

У разі відсутності декларацій, чеків, ярликів чи інших довідок співробітники митниці будуть визначати вартість майна на підставі цін на ідентичні/схожі товари. Станом на 2026 рік під час перетину державного кордону декларуванню підлягають:

культурні цінності;

банківські метали;

лікарські засоби зі вмістом наркотичних або психотропних речовин;

валюта понад 10 000 євро в еквіваленті;

цінні папери;

товари, на пропуск яких необхідні дозвільні документи;

речі загальною вартістю понад 500 євро або вагою більше 50 кг;

домашні тварини.

"Проходження червоного коридору передбачає заповнення громадянами митної декларації, а у в разі наявності товарів, які перевищують встановлені норми — сплату податків", — констатували в Державній митній службі.

Штрафи на кордоні України

Порушення Митного кодексу тягне за собою сувору фінансову відповідальність. Так, стаття 471 передбачає штраф у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту (понад 10 000 євро) за ухилення від декларування валютних цінностей.

Дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон поза митним контролем, тягнуть за собою санкцію в розмірі від 50% до 100% вартості товарів. Аналогічний штраф затверджений за приховування речей під час проходження перевірки в пункті пропуску.

Спроба неправомірно звільнитися від сплати податків або зменшити розмір платежів передбачає фінансову відповідальність у розмірі 50-150% несплаченої суми, згідно зі статтею 485 Митного кодексу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна та Польща запровадять нові правила перетину кордону. Йдеться про експериментальний проєкт, у межах якого співробітники митниці проводитимуть перевірки не тільки під час руху поїздів. Це допоможе скоротити час проходження контролю.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки українцям потрібно коштів за кордоном для комфортного життя. Суми варіюються залежно від індивідуальних обставин і конкретних держав. Ми дізналися орієнтовні доходи, яких нашим громадянам вистачає на проживання.