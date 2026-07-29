Мінімальна зарплата з 1 серпня: якою буде сума та що від неї залежить

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 серпня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні розмір мінімальної заробітної плати є одним із ключових соціальних показників. Саме від нього залежить не лише рівень оплати праці, а й суми окремих податків, соціальних внесків, а також розмір штрафів за порушення трудового законодавства.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 серпня 2026 року та що від неї залежить, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 серпня 2026 року

З 1 серпня 2026 року мінімальна зарплата в Україні не зміниться. Вона, як і з початку року, становитиме 8 647 грн на місяць, а мінімальна погодинна оплата праці залишиться на рівні 52 грн. Підвищення цього соціального стандарту в серпні не заплановано.

Також варто враховувати, що офіційний розмір мінімальної зарплати не дорівнює сумі, яку працівник отримує на руки. Із заробітної плати обов'язково утримують:

5% військового збору;

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Після сплати податків українці фактично отримують 6 658 грн.

Якщо працівник повністю відпрацював встановлену місячну норму робочого часу, роботодавець не має права виплатити йому менше за мінімальну зарплату. Якщо нарахована сума виявиться нижчою, її повинні донарахувати до встановленого законом рівня. За недотримання цієї вимоги роботодавцю загрожують штрафи.

На що впливає розмір мінімальної зарплати в Україні

Мінімальна заробітна плата використовується для розрахунку низки важливих показників. Зокрема, вона впливає на розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Відповідно до 32 статті Закону про Держбюджет на 2026 рік, максимальна база для нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних зарплат, тобто 172 940 грн. У 2026 році діють такі показники:

максимальна база нарахування ЄСВ — 172 940 грн;

максимальний ЄСВ за ставкою 22% — 38 046,80 грн;

максимальний ЄСВ за ставкою 8,41% — 14 544,25 грн;

мінімальний ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) — 1 902,34 грн.

На що впливає мінімальна зарплата в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Розмір мінімальної зарплати також впливає на фінансову відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства.

Так, за використання праці неоформленого працівника у 2026 році передбачений штраф у розмірі 86 470 грн за кожну таку особу.

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці роботодавцю доведеться сплатити 17 294 грн (дві мінімальні зарплати) за кожного працівника, щодо якого виявлено порушення.

За інші порушення вимог трудового законодавства передбачено штраф у розмірі 8 647 грн, тобто однієї мінімальної заробітної плати, за кожен встановлений факт.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року поліцейські й надалі отримуватимуть зарплату за чинними правилами — без жодних доплат чи змін. Хоча Верховна Рада вже підтримала новий закон про оплату праці правоохоронців, він набуде чинності лише з 1 січня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що з січня 2026 року мінімальна погодинна зарплата у Німеччині становить 13,90 євро до сплати податків. У липні її розмір залишиться таким самим, адже підвищення вже відбулося на початку року і перегляду наразі не планується.