Мінімальна пенсія в Чехії: яку суму гарантує держава у серпні 2026 року

Пенсійні виплати в Чехії у 2026 році. Фото: Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У Чехії для виходу на пенсію недостатньо лише досягти потрібного віку. Щоб отримувати державні виплати, потрібно також мати достатній страховий стаж. Крім того, у країні триває пенсійна реформа, через яку пенсійний вік поступово підвищується.

Про те, на які мінімальні виплати можна розраховувати пенсіонери в Чехії у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Чеське управління соціального забезпечення.

Яку мінімальну пенсію гарантують у Чехії у 2026 році

У серпні 2026 року мінімальна пенсія в Чехії становить 9 800 чеських крон, що за нинішнім курсом перевищує 20,7 тис. гривень. Але є важливий нюанс — на таку виплату можуть розраховувати лише ті, хто повністю виконав вимогу щодо страхового стажу.

Якщо людина працювала офіційно менше необхідного терміну, її пенсія буде нижчою. Розмір виплат у такому разі визначають пропорційно кількості років страхування.

Для порівняння, середня пенсія за віком у Чехії з початку 2026 року становить 21 839 чеських крон, або понад 46 тисяч гривень.

Скільки потрібно страхового стажу, щоб отримувати пенсію в Чехії

Самого досягнення пенсійного віку недостатньо. Щоб оформити державну пенсію, необхідно також мати щонайменше 35 років офіційного страхового стажу.

Ця вимога стала жорсткішою, ніж раніше. До 2010 року для призначення пенсії було достатньо 25 років стажу.

Якщо людина не накопичила необхідних 35 років, пенсію за віком їй не призначать. У такому випадку вона може претендувати лише на соціальну допомогу.

Який пенсійний вік в Чехії у 2026 році

У Чехії немає однакового пенсійного віку для всіх, він залежить від року народження. Для старших поколінь раніше також враховували стать і кількість дітей, яких виховала жінка. Зараз діють такі правила:

чоловіки, народжені до 1936 року, виходили на пенсію у 60 років;

жінки, народжені до 1936 року — у віці від 53 до 57 років залежно від кількості дітей;

для людей, народжених у 1936-1973 роках, пенсійний вік поступово зростав — від 60 років і 2 місяців до 65 років і 8 місяців;

для громадян 1974-1988 років народження вік виходу на пенсію визначають за спеціальною формулою, але він не може бути меншим за 65 років;

усі, хто народився після 1988 року, зможуть оформити пенсію лише після досягнення 67 років.

Поступове підвищення пенсійного віку є частиною пенсійної реформи. Такі зміни пояснюються старінням населення та необхідністю зберегти фінансову стійкість пенсійної системи.

Раніше Новини.LIVE писали, що іноземці, які вже давно живуть у Чехії, можуть оформити громадянство цієї країни. Для отримання чеського паспорта потрібно сплатити держмито. Тож цікаво дізнатись, скільки це коштує у 2026 році.

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