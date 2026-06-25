Менше бути не може: яку мінімалку платитимуть в Німеччині у липні

Розмір мінімальної зарплати в Німеччині у липні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У липні 2026 року мінімальна заробітна плата в Німеччині становитиме 13,90 євро за годину до оподаткування. Такий розмір мінімалки запровадили ще з 1 січня 2026 року після рішення федерального уряду про поетапне підвищення оплати праці.

Про те, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати працівники в Німеччині у липні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал уряду країни bundesregierung.de.

Яку мінімальну зарплату гарантують працівникам в Німеччині у липні 2026 року

З початку 2026 року мінімальна зарплата в Німеччині становить 13,90 євро за годину брутто (приблизно 707 грн). Нова ставка зросла на 1,08 євро за годину порівняно з 2025 роком, коли вона становить 12,82 євро. Це підвищення позитивно позначилось на доходах мільйонів людей, серед яких і багато українців, які працюють у Німеччині.

Якщо працівник відпрацьовує повний місяць (приблизно 180 годин), його зарплата за мінімальною ставкою становитиме близько 2 502 євро брутто (орієнтовно 127,3 тис. грн). Для порівняння, у 2025 році за такого ж навантаження можна було заробити близько 2 307 євро брутто. Таким чином, щомісячний дохід збільшиться майже на 195 євро.

Коли чекати на чергове підвищення мінімалки в Німеччині

Уряд країни уже погодив наступне підвищення. З 1 січня 2027 року мінімальна погодинна ставка зросте до 14,60 євро (743 грн). Нові правила будуть обов’язковими для всіх роботодавців країни та поширюватимуться на повнолітніх працівників. Однак є кілька винятків. Мінімальна зарплата не стосується:

стажерів;

волонтерів;

самозайнятих осіб;

учасників деяких державних програм працевлаштування.

Скільки грошей залишається працівнику після сплати податків

Варто пам’ятати, що 13,90 євро за годину — це сума до сплати податків і соціальних внесків. Фактична зарплата "на руки" залежить від податкового класу, сімейного стану та інших особистих обставин.

За приблизними оцінками, працівник без дітей із доходом близько 2 400-2 500 євро брутто отримуватиме приблизно 1 650-1 750 євро чистими щомісяця (орієнтовно від 84 до 89 тис. грн).

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