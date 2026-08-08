Курс долара в Україні прямує до 45 грн: чи перетне межу найближчим часом

Купюри долара, вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Перший тиждень серпня 2026 року на валютному ринку України характеризувався нестабільними курсовими коливаннями. Купюри долара подорожчали, проте Національний банк стримує різку девальвацію гривні. Ми дізналися, чи варто готуватися до суттєвих змін найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 10 серпня, регулятор розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,75 грн/дол. Показники наблизилися до психологічної межі, однак експерт не передбачає проходження відмітки 45 грн/дол. найближчим часом.

Дорожчання американської валюти частково зумовлене проблемами з експортом через атаки росіян на українські порти. Водночас пересічним громадянам не варто хвилюватися — до відсутності готівки в обмінних пунктах ще дуже далеко.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Контракти, які споживачі українського зерна укладали з експортерами, зараз загальмовані. Це форс-мажор, якого ніхто не очікував. Гострого дефіциту валюти немає, проте всі розуміють, що робота портової інфраструктури навряд чи відновиться протягом тижня", — зазначив економіст.

Олексій Плотніков переконаний, що Національний банк докладе зусиль, аби не допустити підняття офіційного курсу гривні до долара. Найближчим часом можна готуватися до динаміки в межах 44,50-44,90 грн/дол., якщо не відбудеться непередбачуваних подій на фронті чи геополітичній арені.

Скільки коштує виробництво купюр долара

Згідно з інформацією Федеральної резервної системи США, витрати на друк однієї банкноти коливаються в межах кількох центів. Суми включають папір, чорнило, оплату праці та безпосередньо виробництво готівкової маси. Станом на 2025 рік випуск купюр коштував:

1 та 2 долари — 4,1 цента;

5 доларів — 7,1 цента;

10 доларів — 6,8 центів;

20 доларів — 7,3 цента;

100 доларів — 11,3 цента.

Ухвалення рішення про те, скільки банкнот кожного номіналу замовляти щороку, ґрунтується на очікуваному попиті, прогнозах обсягу валюти, знищеної резервними банками через непридатність до експлуатації, та інших факторах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європейському центральному банку назвали терміни випуску купюр третьої серії. Їх планують надрукувати ближче до кінця поточного десятиліття. Спочатку необхідно затвердити дизайн і провести тестування, після чого запустити у виробництво.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара не приймають обмінні пункти. Йдеться про неплатіжні гроші з ознаками сильного зношення або пошкодження. Таку валюту можна лише віддати на інкасо, додатково заплативши за послугу.