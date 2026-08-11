Компенсація за пошкоджене житло: скільки виплачують на ремонт

Багатоквартирний будинок пл обстрілу. Фото: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

В Україні продовжують діяти та розширюватися механізми компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок російської агресії житло. У межах програми "єВідновлення" громадянам доступні прямі виплати на ремонт, житлові сертифікати, кошти на відбудову приватних садиб, а також цільові ваучери для переселенців з окупованих територій.

Про це повідомляє ІНТЕНТ, передають Новини.LIVE.

Як подати заяву

Перед поданням заяви необхідно зафіксувати факт руйнування або пошкодження майна через повідомлення в застосунку "Дія" чи безпосередньо в самому ЦНАПі. Після цього оформлюється заява на компенсацію. Якщо майно перебуває у спільній власності, один із власників може подати одну заяву за відсутності заперечень інших. У разі повного знищення об'єкта кожен співвласник має право подати окрему заяву на свою частку.

Заяви розглядає спеціальна комісія при органах місцевого самоврядування, яка обстежує майно та ухвалює рішення протягом 30 календарних днів. Для отримання коштів заявнику необхідно також відкрити спеціальний банківський рахунок єВідновлення.

Які існують виплати на ремонт пошкодженого житла

Розмір компенсації за пошкоджене майно визначається комісією за спеціальними категоріями:

Категорія А: ремонтні роботи з розрахованою сумою компенсації до 200 тисяч гривень. Виплата здійснюється одним траншем, а кошти необхідно використати протягом 12 місяців. Категорія Б: капітальний ремонт із максимумом до 350 тисяч гривень для квартири та до 500 тисяч гривень для приватного будинку. Виплата розбивається на два транші. На використання першого траншу дається 12 місяців, а другого — 6.

Отримані кошти можна витрачати виключно на будівельні матеріали та послуги підрядників у магазинах і компаніях, які є учасниками програми. Після використання щонайменше 90% отриманих коштів заявник зобов'язаний подати звіт через додаток "Дія".

Якщо житло знищене повністю

Якщо житло визнано таким, що не підлягає відновленню, власник отримує електронний житловий сертифікат. Його сума розраховується індивідуально залежно від площі, розташування, року забудови та кількості кімнат. Документ діє протягом 5 років.

Такий сертифікат дозволить:

придбати квартиру, будинок або кімнату;

оплатити участь у пайовому будівництві;

сплатити перший внесок за програмою пільгової іпотеки єОселя.

Після отримання сертифіката необхідно забронювати кошти. З моменту підтвердження бронювання заявник має 30 днів для оформлення угоди. При цьому необхідно припинити право власності на знищений об'єкт та врахувати, що нове житло не підлягає продажу протягом 5 років.

Відбудова приватного будинку

Власники повністю знищених приватних, садових або дачних будинків можуть отримати грошову компенсацію для зведення нової будівлі. Будівництво можна розпочати як на попередньому місці, так і на іншій власній земельній ділянці на території України, крім окупованих регіонів та зон активних бойових дій.

Кошти перераховуються на картку єВідновлення двома рівними частинами по 50%. Для отримання першого траншу необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт та припинити право власності на зруйнований будинок. Другий транш виплачується після зведення частини об'єкта, підтвердження використання 90% першої суми та проходження перевірки комісією. Загальний термін будівництва та подання фінального звіту не повинен перевищувати 18 місяців після отримання другого траншу.

Житло пошкоджено обстрілом вдруге

Якщо житло, яке вже перебувало в процесі ремонту, зазнало повторного руйнування, власник має право подати нову заяву, не чекаючи завершення попередніх робіт. Для цього у додатку "Дія" у "Звіт про ремонт" зазначається факт повторного пошкодження, після чого подається нове повідомлення та заява.

Комісія проводить обстеження, під час якого одночасно фіксує нові руйнування та оцінює стан виконання попереднього ремонту. Обов'язковою умовою є закриття попереднього рахунку єВідновлення, повернення невикористаного залишку державі та відкриття нового спеціального рахунку для зарахування нової виплати.

Компенсація за житло в будинках-пам’ятках

Власники квартир у будинках, що мають статус об’єктів культурної спадщини також мають право на участь у програмі "єВідновлення". Процедура передбачає проведення спеціального комісійного або технічного обстеження.

Для пошкоджених пам’яток ремонтні роботи проводяться з обов'язковим дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини. Якщо об'єкт визнано технічно неможливим або недоцільним для відновлення, орган охорони культурної спадщини ухвалює відповідне рішення, що дозволяє власнику отримати компенсацію у вигляді житлового сертифіката.

Житлові ваучери на 2 мільйона гривень

Окремим напрямом допомоги є житлові ваучери розміром 2 млн гривень для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Ця допомога діє для ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Ваучер не є компенсацією за конкретний зруйнований об'єкт, тому заявнику не потрібно доводити факт руйнування майна на ТОТ.

Основні вимоги до отримувачів:

наявність довідки ВПО з підтвердженням проживання на окупованій території та фактичного перебування на підконтрольній території України;

відсутність іншого житла у заявника та членів його сім'ї на підконтрольній території;

невикористання інших державних іпотечних програм та відсутність фактів припинення права власності на житло після 24 лютого 2022 року.

Ваучер діє 5 років, а після бронювання коштів заявнику надається 60 днів для укладення угоди купівлі житла чи інвестування в будівництво. Придбане майно не підлягає відчуженню протягом 5 років.

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