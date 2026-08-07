Коли з’являться купюри євро з новим дизайном: в ЄЦБ назвали терміни випуску

Працівниця НБУ, купюра 100 євро, новий дизайн євро. Фото: НБУ, ЄЦБ. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Європейський центральний банк планує випустити валюту з новим дизайном. Купюри євро повністю змінять свій зовнішній вигляд вперше з 2002 року, коли їх ввели в обіг. Виникає питання, скільки доведеться чекати, перш ніж гроші опиняться у руках громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли випустять купюри євро з оновленим дизайном.

Скільки чекати нових купюр євро

Лише наприкінці липня 2026 року в ЄЦБ повідомили про відбір фінальних варіантів дизайну, запропонованих художниками. Наступний крок — провести громадське опитування, після чого регулятор буде готовим ухвалити остаточне рішення.

За попередніми оцінками, вибір одного з десяти варіантів дизайну відбудеться ближче до кінця 2026 року. Не виключено, що рішення оголосять вже на початку 2027-го. А потім європейцям доведеться чекати ще кілька років, поки нові банкноти надрукують.

"Обраний дизайн пройде подальшу розробку і тестування перед тим, як потрапити у виробництво. Очікується, що купюри нової серії надійдуть в обіг через кілька років", — уточнили в Європейському центральному банку.

Чи потрібно замінювати старі купюри євро

Оскільки готівка третьої серії банкнот суттєво відрізнятиметься від двох попередніх, у громадян виникло логічне питання, чи доведеться замінювати старі гроші. Регулятор заспокоїв європейців: всі випущені з 2002 року купюри збережуть статус платіжного засобу.

Іншими словами, готівку першої та другої серій не потрібно обмінювати. Нові банкноти перебуватимуть в обігу паралельно з дійсною валютою всіх років емісії. Жодних змін у номінальній вартості купюр не передбачається.

Окрім нового дизайну, євро також отримають вдосконалені елементи захисту для покращення автентифікації та доступності, зокрема для людей з вадами зору. Як констатували в ЄЦБ, періодичний випуск серій банкнот дозволяє користуватися перевагами технологічного прогресу, щоб мінімізувати випадки фальсифікації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсами долара та євро в Україні протягом серпня 2026 року. Експерти не прогнозують серйозних змін на валютному ринку найближчим часом. Однак можливі коливання показників у копійчаному діапазоні.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро вважають проблемними. Йдеться про номінал 500 євро — його друк давно припинили. Тому за кордоном нерідко відмовляються приймати банкноти, хоча вони залишилися дійсним платіжним засобом.